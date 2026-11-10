पुलिस गश्त की गाड़ी देख भागे, डरकर तालाब में कूदे चार युवक; तीन की डूबने से मौत, शहडोल के अस्पताल में हंगामा

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसे में तालाब में डूबने से तीन किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र स्थित चौपाटी के पीछे बने तालाब में हुई. हादसे के बाद जिला अस्पताल में भारी संख्या में लोग जुट गए और मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है.

चौपाटी के पास हुआ दर्दनाक हादसा

NDTV को पुलिस की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान समीर वंशकार, गौरव वंशकार और दुर्गेश वंशकार के रूप में हुई है. वहीं पुष्पेंद्र वंशकार का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. स्थानीय लोगों का दावा है कि सोमवार रात करीब आठ बजे सभी युवक शहडोल चौपाटी के पास तालाब किनारे बैठे थे. इसी दौरान उन्होंने एक पुलिस वाहन को आते देखा. लोगों के अनुसार वाहन को देखते ही युवक वहां से भागने लगे और तालाब में कूद गए, जिसके बाद यह हादसा हो गया.

हॉस्पिटल में हंगामा, पुलिस ने कहा- जांच के बाद सामने आएंगा सच

घटना के बाद जब शवों को जिला अस्पताल लाया गया तो परिजनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की. परिजनों का आरोप है कि घटना के पीछे पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए.

सिटी पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मोहन दुबे ने कहा कि तीन बच्चों की तालाब में गिरने के बाद मौत हुई है, जबकि एक का इलाज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वे तालाब में कैसे गिरे. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

तीन सदस्यीय जांच समिति बनी

शहडोल एसडीएम अमृता गर्ग ने कहा कि चौपाटी के पीछे तालाब में तीन बच्चों की डूबने से मौत हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि मृतकों के परिवारों को 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

एसडीएम ने कहा कि जिला कलेक्टर ने घटना की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त कलेक्टर और सिविल सर्जन को शामिल करते हुए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति बिंदुवार जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ.

यह भी पढ़ें : VIDEO: पुलिस से बचने के लिए तालाब में छुपा बदमाश, दबोचने के लिए जवानों ने भी लगा दी डुबकी