Mother's Day 2025 Quotes and Messages: दुनिया में मां और बच्चे का रिश्ता ऐसा अनमोल रिश्ता है जिसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है. भगवान के बाद मां को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है. एक बच्चे की परवरिश और सुरक्षा में मां अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है. ऐसे में बच्चों का फर्ज बनता है कि मदर्स डे (Mother's Day 2025) पर अपनी मां को लाइफ देने के लिए शुक्रिया अदा किया जाए. मां के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हर साल मई माह के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मदर्स डे (Mother's Day 2025 Quotes and Wishes) मनाया जाता है. इस मौके पर लोग अपनी मां हर चीज के लिए आभार धन्यवाद करते हैं. मां के सम्मान और उसके महत्व को दिखाने वाला मदर्स डे आ ही गया है. अगर आप भी अपनी मां को मदर्स डे (Happy Mothers Day Quotes in Hindi) पर खास तरह से विश करना चाहते हैं तो ये शानदार कोट्स (mothers day quotes and messages) आपके लिए बहुत काम के साबित होंगे.

Mother's Day 2025 Quotes and Wishes (मदर्स डे पर अपनी मां को भेजिए कोट्स और विशेज)



लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती

बस एक मां ही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां.

हमारे हर मर्ज की

दवा होती है मां

हमें तकलीफ़ हो तो एक पांव पे,

खड़ी रहती है मां

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां.

किसी ने हमसे पूछा स्वर्ग कहां है

हमने मुस्कुराते हुए कहा

जिसके घर में मां है जो जगह स्वर्ग है,

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां!

जिंदगी देने वाली मां कभी परवाह नहीं करती

अपने बच्चे के लिए मां कोई सौदा नहीं करती,

जिस बच्चे की उंगली पकड़कर चलना सिखाया

उसके लिए किसी दर्द से तौबा नहीं करती,

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां!

हर रिश्ते में मिलावट देखी

कच्चे रंगों की सजावट देखी

लेकिन सालों साल देखा है,

मां को उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी

न ममता में कभी मिलावट देखी

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां.

सारे जहां में नहीं मिलता बेशुमार इतना, सुकून मिलता है

मां के प्यार में जितना। बेहद मीठा कोमल होता है,

मां के प्यार से ज्यादा कुछ नहीं अनमोल होता है.

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां!

मैंने फेंक दिया है ताबीज

मां की दुआओं से ज्यादा

ताकत किसी चीज में नहीं है.

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां!

मंजिल दूर और सफर बहुत है,

छोटी सी जिंदगी की फिकर बहुत है,

मार डालती यह दुनिया कब की हमें

लेकिन मां की दुआओं में असर बहुत है.

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां!

जिस घर में ‎मां‬ की कद्र नहीं होती

उस घर में कभी बरकत नहीं होती,

जिस घर में एक मां रहती है

वहां किसी दुआ की जरूरत नहीं होती.

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां!

यूं तो दुआ देने वाले हजारों मिलेंगे

लेकिन दिल से दुआ देने वाली सिर्फ मां होती है.

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां!

जिंदगी‬ की पहली टीचर ‬होती है ‎मां‬

जिंदगी की पहली दोस्त होती है‬ मां

जिंदगी‬ भी मां ‎क्योंकि‬‎,

जिंदगी देने वाली भी होती है मां.

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां!

तेरा होना ही सबसे बड़ी खुशी है मेरी मां

और जो तू न हो तो सारी खुशियां अधूरी हैं.

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां!

कौन कहता है कि मुझे जन्नत नहीं मिली

जरा सर तो रख कर देखो अपनी मां की गोद में

मां की गोद जैसी जन्नत कहीं नहीं है.

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां!

मां की दुआएं मेरी मुसीबतों से

इस कदर टकराती है

जमाने की हर बलाएं उनके

काले टीके से घबराती है .

हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यार मां!

