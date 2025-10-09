विज्ञापन

Karwa Chauth 2025 Wishes: हर जन्म मिले हमें एक-दूसरे का साथ...इन प्यार भरे संदेशों के साथ भेजें करवा चौथ की शुभकामनाएं

Karwa Chauth 2025 Wishes in Hindi: यहां हम आपके लिए करवा चौथ के कुछ चुनिंदा शुभकामना संदेश लेकर आए है, जिन्हें आप अपने पार्टनर के साथ साझा कर सकते हैं. ये संदेश आपके रिश्ते में और भी मिठास घोल देंगे और इस त्योहार को और खास बना देंगे.

यहां से चुनकर भेंजे करवा चौथ की शुभकामनाएं

Karwa Chauth 2025 Wishes in Hindi: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के गहरे प्यार, विश्वास और एक-दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक है. इस साल ये खास त्योहार कल यानी 10 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा. करवा चौथ के खास मौके पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं और चांद के दीदार के बाद पूजा-अर्चना कर  उपवास खोलती हैं. इस दिन का हर पल प्यार और अपनेपन से भरा होता है. अब, क्योंकि हमारे देश में हर त्योहार की शुरुआत उसकी बधाइयों के साथ होती है, ऐसे में करवा चौथ के मौके पर भी पार्टनर्स  एक-दूसरे को बधाई देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम आपके लिए करवा चौथ के कुछ चुनिंदा शुभकामना संदेश लेकर आए है, जिन्हें आप अपने पार्टनर के साथ साझा कर सकते हैं. ये संदेश आपके रिश्ते में और भी मिठास घोल देंगे और इस त्योहार को और खास बना देंगे.

करवा चौथ पर भेजें ये शुभकामना संदेश 

माथे की बिंदिया चमकती रहे,
हाथों में चूड़ियां खनकती रहें,
पैरों की पायल खनकती रहे,
पिया संग प्रेम बेला सजती रहे.

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

व्रत रखा है मैंने बस एक प्यारी सी ख्वाइश के साथ,
हो लंबी उम्र तुम्हारी और हर जन्म मिले हमें एक-दूसरे का साथ.

करवा चौथ की बहुत-बहुत बधाई

तेरे साथ हर लम्हा, हर दिन है खास,
तेरे बिना हर दिन है जैसे अधूरा एहसास.

करवा चौथ मुबारक हो

सुख-दुःख में हम-तुम
हर पल साथ निभाएंगे,
एक जन्म नहीं सातों जन्म
पति-पत्नी बन आएंगे.

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

चांद की पूजा करके,
करती हूं मैं तुम्हारी सलामती की दुआ,
तुझे लग जाए मेरी भी उमर,
गम रहे हर पल तुझसे जुदा.

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

