विज्ञापन

पाला पड़ने से पौधे क्यों सूख जाते हैं? पौधों को पाले से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यह तरीका रखेगा पूरी सर्दी हरा भरा

Bagvani Guru: क्या आप जानते हैं सर्दी में पाला पड़ने से पौधे सूख क्यों जाते हैं, सर्दियों में पौधों को पाले से बचाने के लिए क्या करना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
पाला पड़ने से पौधे क्यों सूख जाते हैं? पौधों को पाले से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यह तरीका रखेगा पूरी सर्दी हरा भरा
पाला पड़ने से पौधे क्यों सूख जाते हैं?
File Photo

Bagvani Guru: सर्दियों के मौसम में हेल्थ की तरह की पेड़-पौधों का भी ध्यान रखना पड़ता है. ज्यादा सर्दी होने से पौधे सूखने लगते है या फिर पौधों में पाला पड़ने लगता है, जिसके चलते आपका हरा भरा पौधा सूख जाता है. क्या आप जानते हैं सर्दी में पाला पड़ने से पौधे सूख क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों होता है. चलिए आज हम बागवानी गुरु की सीरीज में आपको बताते हैं कि सर्दियों में पौधों को पाले से बचाने के लिए क्या करना चाहिए.

यह भी पढ़ें:- Bagvani Guru: गुलाब का पौधा लगाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, पौधे की होगी अच्छी ग्रोथ और खूब खिलेंगे फूल

दिल्ली के धीरपुर के रहने वाले अखिल सिसोदिया ने बताया कि वह गांधी विहार इलाके में खेती करते हैं. अखिल के मुताबिक, पौधों को पाले से बचाने के लिए उनकी नियमित देखभाल जरूरी है. उन्होंने बताया कि पाला पड़ने पर पौधों के सूखने का मुख्य कारण, पौधों की कोशिकाओं के अंदर मौजूद पानी का जमना है. पौधे में पानी जमने से यह पानी फैलने लगता है, जिससे कोशिकाएं और उनकी झिल्ली फट जाती हैं. इससे पौधे में पानी की कमी हो जाती है. पाले के चलते पौधों में भोजन और पानी का संचार रुक जाता है, जिससे पत्तियां और कोंपलें सूखने लगती हैं. फिर जल्द ही पौधा सूख जाता है.

पौधों को पाले से बचाने के लिए क्या करना चाहिए?

पौधों को पाले से बचाने के लिए उनकी देखभाल जरूरी है. अगर, आप अपने पौधों का हरा भरा रखना चाहते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

पौधों को ढकें

रात के समय में पौधों को हल्के कपड़े, पुआल या प्लास्टिक की चादर से ढकें. इस बात का ध्यान रखें कि कवर जमीन से पूरा सटा होना चाहिए, ताकि अंदर की गर्मी बाहर न निकले, क्योंकि रात के समय में पाला पड़ने की संभावना रहती है.

मल्चिंग का इस्तेमाल करें

पौधों की जड़ों को ठंडी हवा से बचाने के लिए उनके चारों ओर मल्च जैसे- पुआल, सूखी पत्तियां या लकड़ी का बुरादा की मोटी परत बिछा दें. मल्च मिट्टी को गर्म रखने और जड़ों को ठंड से बचाने में मदद करता है.

पौधों को पानी दें

पौधों को पानी देने से उन्हें पाले से बचाया जा सकता है. पानी देने से पौधों की कोशिकाएं मजबूत होती हैं और वे पाले का सामना कर सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bagvani Guru, Lifestyle, Plant
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com