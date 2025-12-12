फूला-फूला दिख रहा है चेहरा? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया चेहरे की सूजन को 10 दिनों में कम कैसे करें

What can cause swelling in the face: कई लोगों की शिकायत होती है कि उनका चेहरा अचानक फूला-फूला नजर आने लगा है, चेहरे से ग्लो चला गया है और हर समय पफीनेस नजर आती है. खासकर महिलाएं इस दिक्कत से ज्यादा परेशान रहती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है यानी आपके चेहरे पर भी हर समय सूजन और थकान रहती है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट पूजा रेड्डी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने 3 आसान तरीके बताए हैं, जिन्हें फॉलो कर आप केवल 10 दिनों के अंदर चेहरे से सूजन को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं और अपना खोया हुआ ग्लो वापस पा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

क्या कहती हैं स्किन की डॉक्टर?

डॉक्टर रेड्डी बताती हैं, ज्यादा नमक खाने, खासकर पैकेज्ड फूड में छिपे सोडियम के कारण शरीर पानी रोक लेता है. इसका असर सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है. इससे गाल सूजे दिखते हैं, आंखें छोटी लगने लगती हैं और जॉलाइन भी लगभग गायब सी दिखने लगती है. इसके अलावा खराब नींद और लगातार तनाव भी इस पफीनेस को और बढ़ा देते हैं. हालांकि, अच्छी बात यह है कि सही आदतों से सिर्फ 10 दिनों में सूजन कम की जा सकती है. इसके लिए-

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, सबसे पहले 10 दिनों के लिए पिक्ल्स, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, रेडी-टू-ईट फूड, बिस्किट्स जैसे पैकेज्ड फूड खाना पूरी तरह बंद कर दें. इनकी जगह घर पर बना हेल्दी और सादा खाना खाएं. पैकेज्ड फूड में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इन्हें बंद करके और सिर्फ घर का खाना खाकर आप लगभग 70% तक सोडियम कम कर सकते हैं. इससे वॉटर रिटेंशन खुद-ब-खुद कम होने लगता है और चेहरे से सूजन हटकर ग्लो बढ़ने लगेगा.

अच्छी नींद कॉर्टिसोल को कम करने के लिए जरूरी है. डॉक्टर कहती हैं कि रोज रात लगभग 10:30 बजे सोने की आदत डालें. इससे शरीर का स्ट्रेस लेवल कम होता है और चेहरे की पफीनेस तीसरे ही दिन से कम होती दिखाई देने लगती है. नींद जितनी बेहतर होगी, चेहरा उतना फ्रेश दिखेगा.

इन सब से अलग रोज 30–40 मिनट की वॉक रोज करें. इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, कॉर्टिसोल कम होता है और शरीर में जमा अतिरिक्त पानी बाहर निकलने लगता है. वॉक करने से चेहरे की सूजन धीरे-धीरे उतरने लगती है और स्किन भी हेल्दी दिखती है.

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, रोज केवल ये 3 काम करने से आपको 10 दिनों में ही कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं. 10 दिन बाद आपको अपना चेहरा पहले जितना हेल्दी और ग्लोइंग नजर आने लगेगा, साथ ही स्किन भी ज्यादा साफ दिखेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.