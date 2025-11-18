Bagvani Guru: गुलाब का पौधा लगाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, पौधे की होगी अच्छी ग्रोथ और खूब खिलेंगे फूल

Bagvani Guru: गुलाब का फूल, घर की सुंदरता, खुशबू और प्यार का प्रतीक माना जाता है. गुलाब का फूल घर पर लगाया जाए तो घर उसकी खुशबू से महकता है और वातावरण भी अच्छा बना रहता है. गुलाब सिर्फ खुशबू के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है. गुलाब की पत्तियों को खाने में डाला जा सकता है. इसके अलावा गुलाब की पत्तियों की चाय बनाकर पीना भी लाभकारी होता है, लेकिन कई लोगों के घर पर गुलाब का पौधा तो होता है पर पौधों में केवल हरी-भरी पत्तियां ही दिखती हैं और फूल आना बंद हो जाते हैं. अगर, आपके घर पर भी गुलाब के पौधे में फूल आने बंद गए हैं या फिर घर पर गुलाब का पौधा लगाना चाहते हैं तो बागवानी गुरु (Bagvani Guru) की सीरीज में आज हम आपको बताएंगे की घर पर गुलाब का पौधा लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे पौधे की ग्रोथ जल्दी हो और हमेशा फूलों खिला रहे.

गुलाब का पौधा लगाते समय किन 5 बातों का रखें ध्यान

दिल्ली के बुराड़ी में स्थित लक्ष्मी नर्सरी के ओम प्रकाश ने बताया कि अगर आपके गुलाब के पौधे में भी फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि पौधे को सही पोषण नहीं मिल रहा है. गुलाब के पौधे को जरूरी नाइट्रोजन, पोटैशियम और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिससे पौधे की जल्द ग्रोथ होगी और फूलों से खिल उठेगा पौधा.

ओम प्रकाश के मुताबिक, गुलाब लगाने के लिए अक्टूबर-नवंबर या फरवरी-मार्च का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि गुलाब के लिए यह मौसम अनुकूल होता है.

गुलाब का पौधा लगाने के लिए सही मिट्टी का चुनाव करें. गमले में जैविक खाद या कम्पोस्ट मिलाकर मिट्टी तैयार करें. इसके बाद गुलाब के पौधे को लगाएं.

गुलाब के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए पानी का ध्यान रखें. मिट्टी को नम रखें, लेकिन गीला न होने दें. ऐसे में ज्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं. पानी सीधे जड़ों में दें, पत्तियों पर न डालें.

गुलाब के फूल खिलाने के लिए पोटाश युक्त उर्वरक दे सकते हैं. इसके अलावा महीने में एक बार गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट डालें.

