किसे नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया किन लोगों को हो सकते हैं नुकसान

Chia Seeds Side Effects: ऐसे कई लोग हैं जिन्हें चिया सीड्स खाने से मना किया जाता है. डॉक्टर का कहना है कि अगर ये लोग चिया सीड्स खाएंगे तो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं.

किसे नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया किन लोगों को हो सकते हैं नुकसान
Who Should Not Eat Chia Seeds: किन लोगों को चिया सीड्स के सेवन से करना चाहिए परहेज, जानिए यहां.

Chia Seeds Effects: सेहत के लिए सबसे फायदेमंद बीजों में गिने जाते हैं चिया सीड्स. इन बीजों में फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम समेत ओमेगा-3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो सेहत को एक नहीं बल्कि कई फायदे देते हैं. ऐसे में लोग इन सीड्स को दही में डालकर खाते हैं या फिर चिया सीड्स का पानी बनाकर पीते हैं. लेकिन, चिया सीड्स (Chia Seeds) सभी लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं. ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें चिया सीड्स खाने से परहेज करने के लिए कहा जाता है. इंस्टाग्राम पर डर्मेटोलॉजिस्ट जुश्या सरीन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें वे बता रही हैं कि ऐसे कौनसे लोग हैं जिन्हें कभी भी चिया सीड्स का सेवन नहीं करना चाहिए. यहां जानिए कहीं आप भी तो इन्हीं लोगों में शामिल नहीं हैं.

किन लोगों को चिया सीड्स से परहेज करना चाहिए | Who Should Avoid Consuming Chia Seeds

गैस की दिक्कत में

जिन लोगों को अक्सर ही गैस (Gas) या फिर पेट फूलने की दिक्कत होती है उन लोगों को चिया सीड्स के सेवन से परहेज करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि चिया सीड्स पेट में फूल जाते हैं जिससे क्रैंप्स हो सकते हैं या फिर ऐसा महसूस होता है जैसे पेट फूला हुआ है. सिर्फ आधा चम्मच ही चिया सीड्स को खाकर देखें कि पेट पर कैसा असर हो रहा है.

लो ब्लड प्रेशर हो

जिन लोगों को का ब्लड प्रेशर लो (Low Blood Pressure) हो उन्हें चिया सीड्स नहीं खाने चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इन सीड्स में अल्फा-लिनोलेनिक एसिड और पौटेशियम की भरपूर मात्रा होती है जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं. ऐसे में अगर लो ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति इन सीड्स को खाएगा तो उसे चक्कर आ सकते हैं या कमजोरी महसूस हो सकती है.

ब्लड थिनर्स लेते हैं तो

अगर आप ब्लड थिनर्स जैसे एस्पिरिन या वॉरफरिन लेते हैं तो चिया सीड्स का सेवन ध्यान से करें. ऐसा इसलिए क्योंकि चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर होते हैं और ब्लीडिंग को और बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं.

तिल की एनर्जी

डॉक्टर ने बताया कि अगर आपको तिल, सरसो या अलसी के बीजों से एलर्जी है तो हो सकता है कि आपको चिया सीड्स से क्रॉस रिएक्शन हो जाए. इससे खुजली, त्वचा का लाल होना या फिर ब्लीडिंग से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.

किडनी की दिक्कतें

जिन लोगों को किडनी से जुड़ी दिक्कतें हैं उन्हें खासतौर से चिया सीड्स के सेवन से परहेज करना चाहिए. चिया सीड्स में पौटेशियम और फॉस्फोरस होता है और इसीलिए इन बीजों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए.

कितने चिया सीड्स खाने चाहिए

ज्यादातर लोगों को 1-2 चम्मच चिया सीड्स ही खाने चाहिए. चिया सीड्स को एक गिलास पानी में भिगोकर खाना ठीक होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

