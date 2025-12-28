विज्ञापन

अर्जुन की छाल को लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए कमाल के फायदे, आप भी जान लें

Benefits of Arjun ki Chaal: आज हम आपको अर्जुन की छाल लेने का सही तरीका, फायदे और सावधानियां बताने जा रहे हैं. इसकी जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

अर्जुन की छाल के फायदे
Arjun ki Chaal ke Fayde: अर्जुन की छाल आयुर्वेद की एक अद्भुद औषधि है. इसका इस्तेमाल कई दवाओं और घरेलू नुस्खों में किया जाता है. इसमें ऐसे कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर कई कई बीमारियों को दूर करने में लाभदायक होते हैं. इसमें फ्लेवोनोइड्स, टैनिन और पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको अर्जुन की छाल लेने का सही तरीका, फायदे और सावधानियां बताने जा रहे हैं. इसकी जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

अर्जुन की छाल के फायदे

1. दिल होता है मजबूत
अर्जुन की छाल के सेवन से हार्ट हेल्थ बेहतर होती है और दिल की समस्याएं दूर रहती हैं.

2. ब्लड प्रेशर कंट्रोल 
इसके सेवन से हाई और लो बीपी दोनों में मदद मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

3. कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल
अर्जुन की छाल के सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) बढ़ता है.

4. रक्त संचार होता है बेहतर
बंद नसों को खोलने और नेचुरली साफ करने में अर्जुन की छाल का सेवन काफी लाभदायक होता है.

5. तनाव और चिंता होती है कम
इसका सेवन नर्वस सिस्टम को शांत करता है और मानसिक संतुलन बनाए रखता है.

कैसे करें अर्जुन की छाल का सेवन?

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि अर्जुन की छाल का सेवन गर्म पानी के साथ किया जा सकता है. इसके लिए 1 चम्मच अर्जुन की छाल के पाउडर को 1 कप पानी में 5–7 मिनट तक उबालें. फिर इसे छानकर थोड़ा ठंडा होने दें और फिर गुनगुना होने पर पी लें. स्वाद के लिए इसमें आप आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं.

कब करें सेवन?

अर्जुन की छाल के पानी का सेवन सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले दिन में 1 बार किया जा सकता है. अच्छे रिजल्ट देखने के लिए इसे 30–45 दिन तक नियमित रूप से इस्तेमाल करें.

क्या हैं सावधानियां?

गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान बिना डॉक्टर की सलाह के अर्जुन की छाल का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके अलावा अगर आप हार्ट, बीपी या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ले रहे हैं, तो भी इसके सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें. ध्यान रहे कि इसका सेवन आप 1-2 चम्मच से ज्यादा न करें, वरना सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

