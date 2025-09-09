क्या आपने पी है सफेद चाय? ग्रीन टी के बाद अब हेल्थ व्हाइट टी का ट्रेंड

Benefits of white tea: सुबह की शुरुआत अक्सर हम सबकी चाय से होती है. कभी दूध वाली चाय, तो कभी ग्रीन या ब्लैक टी. लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट टी (White Tea) का नाम सुना है? यह कोई आम चाय नहीं बल्कि सेहत का खजाना है. कैमेलिया (Camellia) पौधे की नाज़ुक पत्तियों और उनके सफेद रेशों से बनने वाली यह चाय हल्के ब्राउन या सफेद रंग की होती है. इसी वजह से इसे "व्हाइट टी" कहा जाता है. दिलचस्प बात यह है कि इसमें ग्रीन टी के मुकाबले कैफीन बेहद कम होता है, लेकिन इसके फायदे कई गुना ज़्यादा होते हैं.

ये भी पढ़ें:-सुबह की कॉफी को बनाएं सुपरड्रिंक, स्वाद के साथ मिलेगा डबल हेल्थ बूस्ट

क्या है सफेद चाय की खासियत? (White tea benefits)

व्हाइट टी में टैनीन, फ्लोराइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही तत्व इसे एक पावरफुल हेल्थ ड्रिंक बनाते हैं. नियमित सेवन से यह शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है और इम्युनिटी को मजबूत करती है.

सूजन और इंफ्लेमेशन में राहत (benefits of white tea for health)

आजकल ज्यादातर लोग शरीर में सूजन और थकान की समस्या से जूझ रहे हैं. व्हाइट टी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं. यह कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं और बॉडी में सूजन कम करते हैं.

ये भी पढ़ें:-तुलसी के बीज खाने से मिलते हैं चौंकाने वाले फायदे, हार्वर्ड डॉक्टर ने इसे बताया सेहत का खज़ाना

डायबिटीज कंट्रोल में असरदार (safed chay ke fayde)

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो व्हाइट टी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने में मदद करते हैं. यह मसल्स में शुगर को जमा होने से भी रोकती है. लेकिन जिन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर की दिक्कत है, उन्हें इसका सेवन करने से बचना चाहिए.

स्किन को बनाए जवां और ग्लोइंग (doodh ke bina wali chai benefits)

व्हाइट टी सिर्फ अंदरूनी सेहत ही नहीं बल्कि आपकी स्किन के लिए भी वरदान है. इसमें पाए जाने वाले एंटी-एजिंग गुण झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं. नियमित सेवन स्किन को टाइट, हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है. यही कारण है कि ब्यूटी इंडस्ट्री में भी व्हाइट टी का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें:- रोज सुबह खाली पेट पिएं किशमिश का पानी, सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का मिटा देगा नामोनिशान

क्यों बढ़ रहा है व्हाइट टी का ट्रेंड? (white tea vs green tea)

आजकल फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वालों के बीच व्हाइट टी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. इसका सॉफ्ट टेस्ट, कम कैफीन और ढेरों हेल्थ बेनिफिट्स इसे "नेक्स्ट हेल्दी ड्रिंक" बना रहे हैं. अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो व्हाइट टी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें. यह चाय न सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाएगी, बल्कि स्किन और एनर्जी लेवल के लिए भी शानदार विकल्प है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा