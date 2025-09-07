विज्ञापन

डायबिटीज के मरीजों को जरूर पीनी चाहिए इस फल के पत्तों की चाय, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए फायदे

Leaf Tea For Diabetes: हाई ब्लड शुगर या डायबिटीज की दिक्कत में खानपान का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. ऐसे में यहां जानिए किस फल के पत्तों की चाय पीने पर डायबिटीज में मदद मिलती है और सेहत को फायदे मिलते हैं सो अलग.

High Blood Sugar Control: यहां जानिए किस चाय को पीने पर ब्लड शुगर होने लगेगा कम.

Diabetes Diet: हाई ब्लड शुगर कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह बनता है. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को खासतौर से अपनी डाइट का ख्याल रखने की जरूरत होती है. डायबिटीज में खानपान का ध्यान ना रखने पर कभी भी ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है जिस चलते मरीज को अस्पताल के धक्के खाने पड़ सकते हैं. ऐसे में डायबिटीज मैनेज करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे पत्तों की चाय पीने की सलाह दे रही हैं जो सेहत को अच्छा रखते हैं और हाई ब्लड शुगर (High Blood Sugar) को कम करने में मददगार होते हैं. इंस्टाग्राम पर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लीमा ने बताया है कि अमरूद के पत्तों की चाय पीना डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है. ऐसे में चलिए लीमा से ही जानें कि किस तरह अमरूद के पत्ते की चाय (Guava Leaf Tea) डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छी है.

डायबिटीज में अमरूद के पत्तों की चाय | Guava Leaf Tea In Diabetes

अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें फाइबर ही नहीं बल्कि प्रोटीन भी होता है. एक कप या एक मध्यम आकार के अमरूद से शरीर को 4 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है. इसके अलावा अमरूद (Guava) और अमरूद के पत्ते (Guava Leaves) दोनों ही इंसुलिन सिग्नल को बेहतर करने में मददगार होते हैं. इसका मतलब है कि आपके सेल्स बेहतर ग्लूकोज अपटेक कर सकते हैं. इसीलिए अमरूद के पत्ते डायबिटीज में फायदेमंद होते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि अगर आप या आपके घर में कोई डायबेटिक है तो उसे इन अमरूद के पत्तों की चाय बनाकर जरूर पीनी चाहिए. इसके अलावा रोजाना एक अमरूद खाना चाहिए.

कैसे बनाएं अमरूद के पत्तों की चाय
  • अमरूद के पत्तों की चाय बनाने के लिए आपको 5 से 6 ताजा अमरूद के पत्ते लेने हैं.
  • इन पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कर लें.
  • इसके बाद एक गिलास पानी या 2 कप पानी को पतीले में उबालने के लिए चढ़ा दें.
  • इस पानी में अमरूद के पत्ते डालें और तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से पका लें.
  • अमरूद के पत्ते अच्छे से पक जाएं तो इस पानी को गिलास में छानकर निकाल लें.
  • रोजाना इस पानी को चाय की तरह चुस्कियां लेते हुए पिएं. ब्लड शुगर लेवल्स (Blood Sugar Levels) मैनेज्ड रहेंगे.
अमरूद के पत्तों के और भी हैं फायदे
  1. अमरूद के पत्ते डायरिया की दिक्कत को कम कर सकते हैं.
  2. इन पत्तों के सेवन से आंखों की रोशनी बेहतर हो सकती है.
  3. अमरूद के पत्ते कॉलेस्ट्रोल लेवल्स को कम करने में मददगार होते हैं.
  4. अमरूद  के पत्तों से त्वचा पर निकलने वाले एक्ने कम हो सकते हैं.
  5. अमरूद के पत्ते (Amrood Ke Patte) त्वचा के टेक्सचर को ठीक करने का काम करते हैं. इनसे स्किन मुलायम और सॉफ्ट बनती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

