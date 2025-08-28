किस विटामिन की कमी से चेहरे पर होने लगती हैं झाइयां?

Skin Care: चेहरे पर झाइयां यानी हाइपरपिग्मेंटेशन होना एक आम समस्या है. खासकर महिलाएं इस समस्या से ज्यादा परेशान रहती हैं. झाइयां होने पर न केवल स्किन डल दिखने लगती है, बल्कि अगर समय रहते इसपर ध्यान न दिया जाए, तो ये पूरे चेहरे पर भी फैल सकती हैं. अब, झाइयों को आमतौर पर लोग धूप, हार्मोन में गड़बड़ी या बढ़ती उम्र से जोड़ते हैं, लेकिन बता दें कि एक खास विटामिन की कमी भी चेहरे पर झाइयों को बढ़ा सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-

इसे लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की एक रिपोर्ट बताती हैं, बॉडी में विटामिन B12 की कमी भी झाइयों का कारण बन सकती है. इतना ही नहीं, कुछ मामलों में विटामिन B12 की कमी का पहला लक्षण ही स्किन पर हाइपरपिग्मेंटेशन यानी झाइयां हो सकता है.

दरअसल, हमारी त्वचा का रंग और उस पर पड़ने वाले दाग-धब्बे मेलेनिन नाम के पिग्मेंट पर निर्भर करते हैं. मेलेनिन बनाने का काम मेलानोसाइट्स नाम की सेल्स करती हैं. जब शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है, तो यह मेलानोसाइट्स के कामकाज को प्रभावित करता है. इस कंडीशन में कुछ हिस्सों में मेलानोसाइट्स जरूरत से ज्यादा मेलेनिन बनाने लगते हैं. इससे वहां गहरे धब्बे या झाइयां दिखने लगती हैं.

इसके अलावा B12 की कमी से शरीर में ऑक्सीडेशन बढ़ता है. ऑक्सीडेशन मेलेनिन को और सक्रिय करता है, जिससे डार्क पैच और गहरे हो जाते हैं.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है, विटामिन B12 की कमी से केवल चेहरे पर ही नहीं, हाथ-पैर की उंगलियों के जोड़ और नाखूनों के आसपास भी गहरे भूरे धब्बे बनने लगते हैं. इससे त्वचा का रंग असमान हो जाता है और चमक कम हो जाती है.

अगर चेहरे या शरीर पर अचानक से झाइयां बनने लगें, तो इसे सिर्फ धूप या उम्र की समस्या मानकर नजरअंदाज न करें.

ऐसा होने पर सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाएं. खासकर विटामिन B12 लेवल की जांच जरूरी है.

विटामिन B12 मुख्य रूप से मांस, मछली औरर अंडे में मिलता है. ऐसे में शाकाहारी या वेगन डाइट फॉलो करने वाले लोगों में इसकी सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है. शाकाहारी लोग विटामिन B12 के लिए दूध, दही और फोर्टिफाइड फूड को डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

हालांकि, अगर कमी अधिक है, तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन B12 के सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं.

ध्यान रखें चेहरे पर झाइयां केवल कॉस्मेटिक समस्या नहीं है, कभी-कभी ये शरीर में छिपी पोषण की कमी का संकेत भी हो सकती है. विटामिन B12 की कमी उनमें से एक अहम कारण है. अगर इसे समय पर पहचाना और सुधारा जाए तो त्वचा की रंगत और सेहत दोनों में सुधार लाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.