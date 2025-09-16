किस विटामिन की कमी से होंठ फटते हैं?

Vitamin Deficiency: सर्दियों में होंठ फटना (chapped lips) एक आम समस्या है. हालांकि, कई लोग हर मौसम में फटे होंठों की समस्या से परेशान रहते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो बता दें कि ये आपकी बॉडी में कुछ जरूरी विटामिन की कमी का संकेत भी हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं बार-बार होंठ फटने या ड्राई होने के पीछे कौन से विटामिन की कमी जिम्मेदार होती है, साथ ही जानेंगे इस कमी को दूर करने के कुछ नेचुरल तरीके.

भृंगराज तेल बालों में लगाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया एक हफ्ते में नजर आएंगे ये फायदे

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद एक वीडियो में मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग बताते हैं, होंठ फटना केवल मौसम की वजह से नहीं, बल्कि कुछ जरूरी विटामिन की कमी से भी होता है. खासतौर पर विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन) और विटामिन B3 (नायसिन) की कमी से होंठ फटने लगते हैं.

डॉ. बर्ग बताते हैं कि इन विटामिन्स की कमी के पीछे सबसे आम कारण है ज्यादा मात्रा में रिफाइंड आटे के प्रोडक्ट्स का सेवन. जैसे ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, बिस्कुट, केक, वाफल्स आदि. जब गेहूं का आटा रिफाइन किया जाता है तो उसके ज्यादातर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं. यही वजह है कि कंपनियां ब्रेड या मैदा से बने सामान में बाद में B-विटामिन्स इनरिच करके डालती हैं. लेकिन लगातार इन चीजों का सेवन करने से शरीर में B2 और B3 की कमी हो जाती है.

इसके अलावा, अल्कोहल का सेवन भी इन विटामिन्स की कमी का बड़ा कारण है. ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन समय के साथ शरीर से B-विटामिन्स को खत्म करने लगता है, साथ ही ये पाचन को भी कमजोर करता है.

इसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ खास चीजें शामिल कर सकते हैं. जैसे-

डॉक्टर बर्ग के मुताबिक, अंडे की जर्दी (Egg yolk) में विटामिन B2 और विटामिन B3 की अच्छी मात्रा पाई जाती है. यह होंठों को अंदर से पोषण देता है.

दूध और दही जैसे डेयरी प्रोडक्टर राइबोफ्लेविन (B2) का अच्छा स्रोत हैं.

इसके लिए आप खासकर पालक, मेथी, ब्रोकोली और मटर का सेवन कर सकते हैं.

इन सब से अलग बादाम, सूरजमुखी के बीज और मूंगफली नायसिन से भरपूर होते हैं. आप इन्हें अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

ऐसे में अगर आपके होंठ बार-बार फटते हैं, तो केवल लिप बाम या मॉइस्चराइजर पर निर्भर न रहें. इसके लिए अपनी डाइट पर भी खास ध्यान दें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.