काले तिल और सफेद तिल में से कौन सा अच्छा है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सर्दियों में क्या खाने से मिलेंगे ज्यादा फायदे

Which is healthier black or white sesame seeds: तिल को सेहत के लिए बेहद अच्छा माना जाता है. खासकर सर्दी के मौसम में डाइट में तिल शामिल करने की सलाह दी जाती है. ये आपके शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ और भी कई फायदे पहुंचाते हैं. हालांकि, बाजार में दो तरह के तिल मिलते हैं- सफेद तिल और काले तिल. ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में सवाल होता है कि इनमें से किसका सेवन करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है या काले तिल और सफेद तिल में क्या अंतर होता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं ठंड में कौन से तिल का सेवन आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है.

काले तिल खाएं या सफेद तिल?

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, सफेद तिल और काले तिल दोनों ही फायदेमंद हैं, बस इनके पोषक तत्व थोड़ा अलग होते हैं. इसलिए किसे चुनना है, यह आपकी हेल्थ जरूरतों पर निर्भर करता है. जैसे-

काले तिल को अनहुल्ड यानी बिना छिलका उतारे खाया जाता है. इसके छिलके में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स ज्यादा होते हैं. इनमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मिलते हैं.

अगर आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो काले तिल का सेवन ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा ये

बालों के झड़ने को कम करता है और हेयर ग्रोथ सपोर्ट करता है.

थकान दूर कर एनर्जी लेवल बढ़ाता है.

लो-आयरन वाली महिलाओं, पीसीओएस और एनीमिया के लिए खासतौर पर काले तिल अच्छे हैं.

काले तिल सर्दियों में शरीर को गर्माहट और ताकत देते हैं.

सफेद तिल का छिलका हटा दिया जाता है, इसलिए इनका टेक्स्चर मुलायम और स्वाद हल्का होता है. ये पचाने में थोड़े ज्यादा आसान होते हैं, साथ ही इनमें कैल्शियम, हेल्दी फैट और बोन-फ्रेंडली मिनरल्स पाए जाते हैं.

कैल्शियम की अच्छी मात्रा होने के चलते सफेद तिल हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं.

त्वचा की नमी और स्किन बैरियर को सुधारते हैं.

जोड़ों के दर्द में लाभकारी होते हैं.

बच्चों, बुजुर्गों और कम कैल्शियम वाले लोगों के लिए ये खासतौर पर फायदेमंद हैं.

जैसा कि न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, सफेद तिल और काले तिल दोनों ही पोषण से भरपूर होते हैं और दोनों के अपने-अपने फायदे हैं. आप अपनी जरूरत के मुताबिक, दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं.

अगर आपको आयरन बढ़ाना है, थकान दूर करनी है और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देना है, तो काले तिल खाएं.

कैल्शियम लेवल बढ़ाने, हड्डियां मजबूत करने, स्किन और महिलाओं की हेल्थ के लिए सफेद तिल का सेवन ज्यादा अच्छा हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

