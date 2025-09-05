खून की नलियां होने लगती हैं बंद तो पैरों पर दिखते हैं ये 6 शुरुआती लक्षण, डॉक्टर ने बताया कैसे पहचानें

Blocked Arteries: दिल की सेहत रक्त धमनियों पर निर्भर करती है. अगर रक्त धमनियां बंद पड़ने लगेंगी तो इससे ह्रदय सही तरह से ब्लड पंप नहीं कर सकेगा और शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक खून नहीं पहुंचेगा. वहीं, रक्त धमिनयों के बंद पड़ने (Blocked Arteries) पर हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है. ऐसे में रक्त धमनियों का साफ होना बेहद जरूरी है. लेकिन, हाई ब्लड प्रेशर या इंफ्लेमेशन होने पर रक्त धमनियां डैमेज हो जाती हैं या बंद पड़ने लगती हैं. इससे रक्त धमिनयों में फैटी मटीरियल भी जमा होने लगता है. रक्त धमनियां ब्लॉक होने पर इसके लक्षण पैरों पर भी दिखने लगते हैं. वैस्कुलर सर्जन और वैरिकोज वीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमित कपाड़िया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया है जिसमें वे बता रहे हैं कि रक्त धमनियां बंद होने पर पैरों पर कौन-कौनसे लक्षण नजर आने लगते हैं. इन लक्षणों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है.

रक्त धमनियां बंद होने पर पैरों पर दिखते हैं लक्षण | Blocked Arteries Symptoms On Legs

चलने पर पैरों में क्रैंप्स होना और दर्द महसूस होना. पैरों में कमजोरी होना या पैरों का अचानक ही कभी भी सुन्न पड़ जाना. दूसरे पैर की तुलना में एक पैर का ज्यादा ठंडा रहना. पैर पर अगर कभी चोट लगती है तो वो चोट जल्दी भरती नहीं है. चोट भरने में समय लगता है. पैरों की स्किन चमकदार नजर आती है या फिर पैरों की त्वचा से बाल हटने लगते हैं. टांगों या पांव की नसें कमजोर होने लगती हैं.

डॉक्टर का कहना है कि टांगों पर ये लक्षण नजर आना पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के संकेत हो सकते हैं. इनकी जल्द से जल्द पहचान करना जरूरी है ताकि आगे चलकर सर्जरी से बचा जा सके. अगर आपको अपने पैरों पर इस तरह के निशान नजर आते हैं तो इन्हें नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर से संपर्क करें.

डॉक्टर ने बताया कि अगर ब्लड फ्लो स्लो होने लगता है तो टिशूज मरने लगते हैं. खासकर अगर पैरों पर ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो शुरुआत में पैरों में दर्द रहने लगता है या क्लोडिकेशन होती है. इससे अलसर भी होने लगता है. अगर इसका शुरुआत में ही ध्यान ना दिया जाए तो गैंगरिन हो सकता है. गैंगरिन में त्वचा सिर्फ काली ही नहीं पड़ती है बल्कि इसका मतलब है कि टिशूज मर गए हैं. पैर में दर्द रहता है, कॉलेस्ट्रोल बढ़ गया है या फिर डायबिटीज की दिक्कत है तो पैरों की आर्टरीज के ब्लॉक होने के शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.