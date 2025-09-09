नाभि में कौनसा तेल डालने पर चेहरे पर दिखता है निखार? यहां जानिए इस ऑयल का नाम

Navel Oiling: नाभि पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं. बहुत से लोग शायद नाभि की ठीक तरह से सफाई भी नहीं करते हैं. लेकिन, नाभि (Belly Button) की सही देखरेख की जाए तो नाभि से पूरे शरीर को फायदे मिल सकते हैं. नाभि को आयुर्वेद में अक्सर ही शरीर का केंद्र कहा जाता है. अगर नाभि में कुछ खास तेल डाले जाएं तो इसके फायदे शरीर को मिलते हैं. यहां ऐसे ही तेल का जिक्र किया जा रहा है जिसकी कुछ बूंदे रोजाना अगर नाभि में डाली जाएं तो इसका असर चेहरे पर नजर आता है और चेहरा ग्लोइंग (Glowing Skin) बनता है. ऐसे में यहां जानिए किस तेल को नाभि में डालना चाहिए.

ग्लोइंग त्वचा के लिए नाभि में कौनसा तेल डालें (Navel Oiling For Glowing Skin)

निखरी त्वचा के लिए बादाम का तेल (Almond Oil) नाभि में डाला जा सकता है. नाभि में बादाम का तेल डालने पर त्वचा को विटामिन ई के गुण मिलते हैं. यह तेल सेल रिजनरेशन को सपोर्ट करता है और इससे स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है. ड्राई स्किन की दिक्कत दूर होने में भी बादाम के तेल के फायदे नजर आते हैं. बादाम का तेल जेंटल होता है और यह नाभि पर मसाज करने के लिए परफेक्ट है. इस तेल की 2 से 3 बूंदे हर दिन नाभि में डाली जा सकती हैं.

नीम का तेल (Neem Oil) एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. इस तेल को नाभि में डालने पर स्किन यह स्किन को बेदाग बनाता है. इस तेल से स्किन की इरिटेशन दूर होती है, स्किन पर एक्ने नहीं होता और ना ही फोड़े-फुंसियां निकलने की दिक्कत होती है.

तिल के तेल को आयुर्वेद में बेहद फायदेमंद माना जाता है. इस तेल में विटामिन और खनिजों की अच्छी मात्रा होती है. इसके अलावा, एंटी-ऑक्सीडेंट्स होने के चलते यह तेल त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाती है. ऐसे में नाभि में तिल का तेल डालना फायेदमंद होता है.

कैस्टर ऑयल को नाभि पर डाला जाए तो इससे ना सिर्फ त्वचा निखरती है बल्कि इससे पाचन भी अच्छा रहने लगता है. कैस्टर ऑयल से स्किन को सूदिंग इफेक्ट्स मिलते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.