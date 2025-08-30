गलत तेल से हो जाएगी सेहत फेल, डॉक्टर ने बताए खाना पकाने वाले बेस्ट Cooking Oils कौनसे हैं 

Best Cooking Oil: व्यक्ति की सेहत में उसके खानपान का भरपूर योगदान होता है. अगर खानपान सही हो तो शरीर दुरुस्त रहता है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर रहती हैं. इसी खानपान का एक अहम हिस्सा है तेल. खाना पकाने के लिए बाजार में तरह-तरह के तेल (Cooking Oils) उपलब्ध हैं, किसी को हेल्दी कहा जाता है तो किसी तेल को बिल्कुल ना खाने की सलाह दी जाती है. ऐसे में समझ नहीं आता कि कौनसा तेल अच्छा है और कौनसा नहीं. तेल अगर ठीक ना हो तो कॉलेस्ट्रोल जैसी दिक्कतों का भी कारण बन सकता है. इसीलिए कौनसे कुकिंग ऑयल बेस्ट होते हैं यह बता रही हैं डॉ. शालिनी सिंह सालुंके. डॉक्टर ने बताया कि कौनसे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों. आप भी जान लीजिए डॉक्टर के सुझाव.

Baba Ramdev ने बताया कॉलेस्ट्रोल कम करने के लिए खा लें यह चीज, शरीर से निकल जाएगी गंदगी

बेस्ट कुकिंग ऑयल कौनसे हैं | Best Cooking Oil

डॉ. शालिनी सिंह सालुंके का कहना है कि ऐसे 5 तेल हैं जो इंडियन कुकिंग के लिए परफेक्ट होते हैं. अगर गलत तेल में खाना पकाया जाए तो पोषक तत्व कम हो जाते हैं और शरीर में टॉक्सिंस की मात्रा बढ़ने लगती है जिससे सेहत बिगड़ जाती है. इसीलिए ये हैं इंडियन कुकिंग के हिसाब से बेस्ट तेल -

वर्जिन कोकोनट ऑयल - करी वगैरह बनाने और सब्जियां स्टर फ्राई करने के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है. लेकिन, इस तेल में कुछ डीप फ्राई नहीं कर सकते.

कोल्ड प्रेस्ड तिल का तेल - साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए और आचार के लिए यह तेल एकदम सही होता है. यह दिल को मजबूत करने में भी फायदेमंद होता है.

कोल्ड प्रेस्ड - डीप फ्राई करने से लेकर तड़का मारने तक के लिए यह तेल एकदम परफेक्ट है. यह इंसुलिन सेंसिविटी को भी बढ़ाता है.

कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली तेल - इस तेल का इस्तेमाल भी डीप फ्राई से लेकर स्टर फ्राई करने तक में काम आता है. इस तेल से अच्छा कॉलेस्ट्रोल भी बढ़ता है.

सरसों का तेल - कोल्ड प्रेस्ड सरसों के तेल (Mustard Oil) को डॉक्टर खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा बताती हैं. यह तेल सेहत को दुरुस्त रखता है.

डॉक्टर की सलाह है कि हर 2 से 3 महीने में आपको तेल बदलना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.