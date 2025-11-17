खाली पेट चने का पानी पीने से क्या होता है? डाइटिशियन से जानें चने उबालने के बाद पानी का क्या करें

Chane ka pani peene ke fayde: चने की सब्जी लगभग हर भारतीय घर में बनाई जाती है और खूब चाव के साथ खाई जाती है. इसे बनाने के लिए लोग सबसे पहले चनों को पानी में उबालते हैं. अब, ज्यादातर लोग चने उबालने के बाद जो पानी बचता है, उसे फैंक देते हैं और सब्जी के लिए चनों का इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पानी भी आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है? इसे लेकर डाइटिशियन शिल्पा अरोड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, चने का पानी कई तरीके से शरीर को फायदा पहुंचा सकता है और इसे खासतौर पर सुबह खाली पेट पीना आपके लिए अच्छा हो सकता है. आइए जानते हैं कैसे-
चने के पानी में क्या-क्या होता है?
डाइटिशियन बताती हैं, चने के पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और कई तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं. जब चने उबाले जाते हैं, तो कई जरूरी पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं. यही पानी शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ कई छोटी-मोटी समस्याओं में मदद कर सकता है.खाली पेट चने का पानी पीने के फायदे
शरीर को ताकत मिलती है
शिल्पा अरोड़ा कहती हैं, चने के पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को मजबूत बनाते हैं. इससे दिनभर की थकान कम होती है और आप एक्टिव महसूस करते हैं.इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है
डाइटिशियन के अनुसार, चने के पानी में ऐसे तत्व होते हैं जो बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं. खासकर इसे पीने से आपको सर्दी में बार–बार खांसी-जुकाम की समस्या नहीं होती है.स्किन को फायदा
इस पानी में मौजूद न्यूट्रिशन चेहरे पर ग्लो लाने में मदद कर सकते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को साफ और हेल्दी रखने में सपोर्ट करते हैं.आंखों के लिए अच्छा
चने के पानी में आयरन होता है, जो आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्व है. यह आंखों को हेल्दी रखने में सहायक होता है.कब्ज में राहत
इन सब से अलग जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत रहती है, उनके लिए भी चने का पानी फायदेमंद माना जाता है. यह पेट को हल्का और साफ रखने में मदद करता है.चने के पानी को कैसे पिएं?
- इसके लिए चने उबालने के बाद जो पानी बच जाए, उसे एक गिलास में निकाल लें.
- इसमें थोड़ा नींबू, नमक और काली मिर्च डालें.
- सब कुछ अच्छे से मिला लें और इसे सुबह खाली पेट पी लें.
ये ड्रिंक न केवल आपको पीने में अच्छी लगेगी, बल्कि आपको धीरे-धीरे कई फायदे भी पहुंचाएगी. ऐसे में आप भी इसे आज से अपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल कर सकते हैं.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
