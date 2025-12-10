पेट साफ करने के लिए सबसे अच्छा चूर्ण कौन सा है? जानें क्या खाने से दूर होगी कब्ज की दिक्कत

Which is the best churan for constipation: कब्ज की समस्या आजकल हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है. देर से सोना, कम पानी पीना, फाइबर की कमी या गलत खान-पान, ये सभी कारण मिलकर पाचन पर असर डालते हैं, जिससे पेट ठीक से साफ नहीं होता है. लंबे समस पर ये कब्ज का कारण बन जाता है. फिर व्यक्ति को मल त्याग करने में ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. बता दें कि जिस तरह गलत खानपान कब्ज का कारण बनता है, ठीक उसी तरह कुछ खास चीजों का सेवन इस समस्या से निजात भी दिला सकता है. हेल्थ कोच उर्वशी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक ऐसे ही खास चूर्ण के बारे में बताया है. अधिक कमाल की बात यह है कि आप घर पर ही इस चूर्ण को आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे, साथ ही जानेंगे किस तरह ये चूर्ण फायदा पहुंचाता है.

काले तिल-सफेद तिल में से कौन सा अच्छा है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सर्दी में क्या खाने से मिलेंगे ज्यादा फायदे

चाहिए होंगी ये चीजें-

इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको केवल 5 चीजों की जरूरत होगी.

100 ग्राम सौंफ

100 ग्राम सनाय की पत्ती

100 ग्राम छोटी हरड़

100 ग्राम मिश्री और

100 ग्राम मुलैठी

इसके लिए छोटी हरड़ को हल्का भूनकर बारीक पाउडर बना लें.

इसके बाद बाकी चीजों को पीसकर भी पाउडर बना लें.

सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें.

इतना करते ही आपका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा.

उर्वशी अग्रवाल रात में सोने से पहले 1 चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेने की सलाह देती हैं. इससे सुबह उठकर आपको अपना पेट हल्का, फ्रेश और आरामदायक महसूस होगा.

हेल्थ कोच बताती हैं, सौंफ पेट को ठंडक देती है और पाचन को बेहतर बनाती है. यह गैस और ब्लोटिंग को कम करने में भी मददगार मानी जाती है.

सनाय एक नेचुरल लैक्सेटिव के रूप में जानी जाती है. यह आंतों की गति को बढ़ाकर मल त्याग को आसान करती है.

हरड़ आयुर्वेद में पाचन सुधारने वाली सबसे अच्छी जड़ी-बूटियों में से एक मानी जाती है. यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और पेट साफ रखने में सहायक मानी जाती है.

मिश्री इस मिश्रण के स्वाद को संतुलित करती है. साथ ही यह पेट में होने वाली हल्की जलन को शांत करने में मदद करती है.

इन सब से अलग मुलैठी भी पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है. यह आंतों की सूजन कम करने और पाचन को सपोर्ट करने में मदद करती है.

इस तरह यह चूर्ण सुबह पेट साफ रखने में मदद कर सकता है. हालांकि, अगर कब्ज लंबे समय से बनी हुई है या बहुत ज्यादा असुविधा होती है, तो एक बार किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.