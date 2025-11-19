नॉर्मल या इलेक्ट्रिक, दांतों के लिए सबसे अच्छा टूथब्रश कौन सा है? डेंटिस्ट से जान लें जवाब

Normal Toothbrush vs Electric Toothbrush: दांतों की सही सफाई हमारे ओरल हेल्थ की बुनियाद है. इसके लिए लोग तमाम तरह के महंगे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट के साथ-साथ अच्छा टूथब्रश चुनना भी उतना ही जरूरी है. अब, इसके लिए मार्किट में इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी मिलने लगे हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या इस तरह के इलेक्ट्रिक ब्रश वाकई अच्छे होते हैं? या नॉर्मल और इलेक्ट्रिक टूथब्रश में से किसका इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है? आइए डेंटल एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर माइल्स मैडिसन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े, ज्यादातर लोग ब्रशिंग टेक्निक को ठीक से फॉलो नहीं कर पाते हैं यानी अपने दांतों को सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं. इससे समय के साथ दांतों पर प्लाक जमा होने लगता है. ये प्लाक धीरे-धीरे कैविटी, मुंह में बदबू और मसूड़ों की समस्याओं का कारण भी बन जाता है. इस तरह की कंडीशन में इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है.

इलेक्ट्रिक टूथब्रश अपने ऑटोमैटिक मूवमेंट के चलते दांतों को सही टेक्निक से ब्रश करते हैं. इस तरह के ब्रश दांतों के बीच और मसूड़ों के पास जमी गंदगी को बेहतर तरीके से साफ कर पाते हैं, जो हाथ से किए जाने वाले सामान्य ब्रशिंग में छूट सकती है. ऐसे में नॉर्मल ब्रश की तुलना में इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

इलेक्ट्रिक टूथब्रश का एक और बड़ा फायदा है प्रेशर सेंसर. डेंटल एक्सपर्ट कहते हैं, आमतौर पर लोग तेजी से ब्रश करते हैं, जिससे दांतों का इनेमल धीरे-धीरे घिस सकता है. लेकिन इलेक्ट्रिक टूथब्रश में ऐसे सेंसर होते हैं जो दांतों पर हमेशा सही दबाव ही देते हैं. इससे दांतों को नुकसान नहीं होता और मसूड़े भी सुरक्षित रहते हैं. बच्चों के लिए भी यह बेहतर माना जाता है, क्योंकि उन्हें सही तरीके से ब्रश कराना आसान हो जाता है.

एक्सपर्ट के मुताबिक, नॉर्मल टूथब्रश भी खराब नहीं है. अगर आप सही तकनीक से ब्रश करते हैं, तो सामान्य ब्रश भी अच्छी सफाई कर सकता है. लेकिन समस्या वहीं है, ज्यादातर लोग सही टेक्निक अपनाते ही नहीं है. इसी कारण इलेक्ट्रिक ब्रश बेहतर विकल्प बन जाता है. ऐसे में आप अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.