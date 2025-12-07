30 दिनों तक रोज 3 लीटर पानी पीने से क्या होगा? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया नाखून से लेकर बाल और स्किन तक, 1 महीने में बदल जाएगा सबकुछ

What happens if you drink 3 litres of water a day: पानी हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है. यह न सिर्फ हमें हाइड्रेट रखता है, बल्कि हमारी स्किन, पाचन, बालों और ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाता है. इसी कड़ी में न्यूट्रिशनिस्ट वेनिका जैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ ने 30 दिनों तक रोज 3 लीटर पानी पीने की सलाह दी है. वेनिका जैन कहती हैं, अगर कोई व्यक्ति 30 दिनों तक रोज 3 लीटर पानी पीता है, तो उसके शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव दिखाई दे सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

पहला हफ्ता

पहले हफ्ते में आपको बार-बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है क्योंकि किडनी शरीर में जमा टॉक्सिन और एक्स्ट्रा जंक बाहर निकालना शुरू कर देती हैं. कुछ दिनों बाद पेशाब की ये फ्रिक्वेंसी कम होने लगती है. इससे अलग बॉडी में जमा एक्स्ट्रा नमक बाहर निकलने लगता है जिससे शरीर की सूजन और ब्लोटिंग कम महसूस होती है. यह शरीर के अंदर सफाई की शुरुआती प्रक्रिया होती है.

दूसरे हफ्ते में स्किन में साफ बदलाव दिखने लगते हैं. पानी स्किन की कोशिकाओं को हाइड्रेट करता है, जिससे चेहरा नेचुरली ग्लो करने लगता है. त्वचा मुलायम और स्मूद दिखती है. इसके साथ ही पाचन बेहतर होता है, बड़ी आंत से मल आसानी से पास होता है और कब्ज की समस्या कम हो जाती है. इस हफ्ते में कई लोगों को खाने की क्रेविंग भी कम महसूस होती है क्योंकि पर्याप्त पानी शरीर को भरा हुआ महसूस कराता है.

तीसरे हफ्ते में ध्यान और फोकस बेहतर होने लगता है. खून का बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए पर्याप्त पानी पीने से ब्लड फ्लो सुधरता है और दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है. इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है. इसके अलावा, पानी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, जिससे मसल पेन भी कम महसूस होता है.

एक महीने के अंत तक आपको अपने बालों और नाखूनों में भी बदलाव दिखने लगते हैं. पानी पोषक तत्वों को शरीर में सही तरीके से पहुंचाने में मदद करता है, जिससे हेयर और नेल ग्रोथ बेहतर होती है. साथ ही, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और दिल की सेहत में सुधार होता है. पर्याप्त पानी पीने से शरीर का पूरा सिस्टम ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करता है.

यानी रोज 3 लीटर पानी पीना आपके शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, अगर किसी को किडनी या हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी है, तो उसे अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही पानी की मात्रा तय करनी चाहिए.

