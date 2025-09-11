एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए इस तरह खा लें मुनक्का, Acharya Balkrishna ने बताया पेट फूलना हो जाएगा बंद

Acharya Balkrishna Remedy For Acidity: आजकल गलत खानपान, देर रात तक जागने और तनाव जैसी वजहों से एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या आम हो गई है. पेट में जलन, भारीपन और गैस जैसी दिक्कतें रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं. इस समस्या से राहत पाने के लिए लोग अक्सर दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसे कई घरेलू और प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं. पतंजलि योगपीठ के प्रमुख और प्रसिद्ध योग गुरु आचार्य बालकृष्ण ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा ही आसान और प्रभावी नुस्खा बताया है. आइए जानते हैं इसके हारे में-

सिल्वर, तांबा, मिट्टी या लोहा, आयुर्वेद के अनुसार किस बर्तन में खाना खाने से सेहत पर कैसा असर होता है?

कैसे पाएं एसिडिटी से छुटकारा?

वीडियो में योग गुरु बताते हैं, अगर आप मुनक्का और हरड़ का सही तरीके से सेवन करें, तो एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है.

आचार्य बालकृष्ण बताते हैं कि इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले मुनक्का लें और उसे अच्छी तरह पीस लें.

फिर इसमें हरड़ का पाउडर मिलाएं.

इस मिश्रण को सुबह और शाम पानी के साथ एक-एक बार लें.

नियमित रूप से इस नुस्खे को आजमाने से शरीर में गैस बनने की समस्या कम होगी और पेट का भारीपन भी दूर होगा.

आचार्य बालकृष्ण से अलग कई हेल्थ रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि मुनक्का आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. यह पाचन को सुधारने, शरीर को एनर्जी देने और कब्ज जैसी समस्या को कम करने में मदद करता है.

वहीं, हरड़ (हरितकी) को आयुर्वेद में पाचन सुधारने वाली सबसे प्रभावी औषधि माना गया है. यह पेट को साफ रखती है, गैस बनने से रोकती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है.

ऐसे में इन दोनों का संयोजन एसिडिटी और अफारे जैसी समस्याओं के लिए बेहद असरदार है. आप भी इसे आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.