मनी प्लांट की मिट्टी कैसे तैयार करें? जानें कैसी मिट्टी में जल्दी उगता और हरा-भरा रहता है Money Plant

How to prepare Soil For Money Plant: मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है. ऐसे में हर कोई अपने घर, ऑफिस की डेस्क या अलग-अलद जगहों पर ये पौधा लगाना पसंद करता है. हालांकि, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके पौधे की ग्रोथ एक ही जगह आकर रुक गई है या पौधा जल्दी मुरझाने लगा है. अगर आपके पौधे के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे खराब मिट्टी एक कारण हो सकती है. दरअसल, मनी प्लांट को खास मिट्टी की जरूरत होती है. गलत मिट्टी में लगाने से पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और जड़ें सड़ जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आप अपने मनी प्लांट के लिए किस तरह मिट्टी तैयार कर सकते हैं-

मनी प्लांट को कैसी मिट्टी पसंद है?

मनी प्लांट की जड़ें तेजी से फैलती हैं, इसलिए उसे ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी को रोके नहीं लेकिन नमी बनाए रखे. हल्की मिट्टी में हवा का संचार अच्छा होता है, जिससे पौधा जल्दी और स्वस्थ तरीके से बढ़ता है.

मनी प्लांट की मिट्टी तैयार करने के लिए आपको

2 भाग गार्डन सॉइल

1 भाग परलाइट

2 भाग कोकोपीट और

1 भाग वर्मीकम्पोस्ट की जरूरत होगी.

आप इन सभी चीजों को मिक्स कर पौधे के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं. यह मिश्रण पौधे को मजबूती, पोषण और सही नमी प्रदान करता है.

कोकोपीट पानी को सोखकर रखता है और मिट्टी को ज्यादा समय तक नम बनाए रखता है. वहीं, परलाइट मिट्टी को हल्का करता है और पानी को जमा नहीं होने देता. दोनों मिलकर मिट्टी को अच्छी ड्रेनेज वाली बनाते हैं.

तैयार मिट्टी को गमले में भरें. ध्यान रखें कि गमले के नीचे छेद हों. इसके बाद मनी प्लांट की हेल्दी कटिंग को मिट्टी में लगाएं और हल्का पानी दें.

अगर आप चाहते हैं कि मनी प्लांट के पत्ते बड़े और चमकदार हों, तो गमले में मॉस पोल जरूर लगाएं. मनी प्लांट एक क्लाइंबर पौधा है और मॉस पोल से सहारा मिलने पर इसकी ग्रोथ तेज होती है. इसके साथ ही मॉस पोल को गीला रखें. इससे पौधे को तने की जड़ों के जरिए अतिरिक्त पानी और पोषण मिलेगा. जब भी आप गमले में पानी डालें, थोड़ा पानी मॉस पोल पर भी डालें ताकि वह नम रहे.

इस तरह सही मिट्टी, सही पानी और थोड़ी देखभाल से मनी प्लांट तेजी से बढ़ता है और लंबे समय तक हरा-भरा रहता है.