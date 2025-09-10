सफेद बाल रोकने के लिए क्या खाएं? डॉक्टर ने बताया इन 4 चीजों से बुढ़ापे तक काले रहेंगे बाल

What foods prevent GREY hair: आज के समय में कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगे हैं. इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे- तनाव ज्यादा लेना, खाने में पोषक तत्वों की कमी, नींद की कमी या केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना. अब, अगर आपके बाल भी इस तरह सफेद होने लगे हैं, तो ये आर्टिकल आप ही के लिए है. बता दें कि एक बार सफेद होने पर बालों को वापस पूरी तरह काला करना मुश्किल है. हालांकि, सही खानपान और पोषण से इसे काफी हद तक धीमा जरूर किया जा सकता है. खासकर कुछ खास चीजों का नियमित सेवन बालों को पोषण देकर उन्हें समय से पहले सफेद होने से रोक सकता है. डाइटिशियन दीपशिखा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बादाम -अखरोट को कितनी देर भिगोना चाहिए? एक्सपर्ट से जानें किस ड्राई फ्रूट को भिगोने से क्या फायदे मिलते हैं

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में डाइटिशियन लिखती हैं, नियमित तौर पर तिल, आंवला, मेथी के बीज और नारियल का सेवन बालों को लंबे समय तक काला और घना बनाए रखने में मदद कर सकता है.

कैसे मिलते हैं फायदे?

डाइटिशियन से अलग कई अन्य रिपोर्ट्स के नतीजे भी बताते हैं कि तिल के बीज कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं. इनमें मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और सिर की स्कैल्प को पोषण देते हैं. ऐसे में रोजाना काले तिल के बीज खाने से बालों का रंग बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

बालों के लिए आंवला का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन स्रोत है. यह बालों में मेलेनिन (Melanin) को बढ़ाने में मदद करता है, जो बालों को प्राकृतिक रंग देता है. कई रिसर्च के नतीजों में भी साबित हुआ है कि आंवले का सेवन बालों को मजबूत बनाता है और सफेद बालों की समस्या को धीमा करता है. इसके लिए आप इसे कच्चा खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं या पाउडर के रूप में ले सकते हैं.

मेथी के बीज में प्रोटीन और आयरन भरपूर होता है. ये बालों की जड़ों को पोषण देते हैं और हेयर फॉल को रोकते हैं. रोजाना रातभर भिगोए हुए मेथी के बीज सुबह खाएं, इससे सफेद बालों की समस्या भी कम हो सकती है.

इन सब से अलग नारियल हेल्दी फैट्स का बढ़िया स्रोत है, जो स्कैल्प को नमी देता है और बालों को चमकदार बनाता है. नारियल का सेवन बालों को अंदर से पोषण देता है और सफेद बाल आने की प्रक्रिया को धीमा करता है.

ऐसे में आप आज से ही इन 4 चीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. इससे न केवल बाल सफेद होना कम होंगे बल्कि सही पोषण मिलने से हेयर ग्रोथ भी तेज हो सकती है.

इन 4 चीजों से अलग डाइट में हरी सब्जियां, नट्स, और बीज शामिल करें.

विटामिन B12 और आयरन की कमी को पूरा करें, क्योंकि इनके कम होने से भी बाल जल्दी सफेद होते हैं.

तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान करें.

पर्याप्त नींद लें और जंक फूड से दूरी बनाएं.

कम उम्र में बाल सफेद होना अब आम है, लेकिन सही पोषण से इसे रोका जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.