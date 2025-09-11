30 की उम्र में ही दिखने लगे हैं सफेद बाल? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सबसे असरदार नुस्खा, जड़ से बंद हो जाएगा White Hair आना

White Hair Remedy: आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद होना एक आम समस्या बन गई है. 25-30 साल की उम्र में ही कई लोगों के सिर पर सफेद बाल दिखने लगते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. गौरतलब है कि बालों की सफेदी को छिपाने के लिए लोग डाई या हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनका असर केवल कुछ ही समय तक रहता है. ऐसे में यहां हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं, जो नेचुरली जड़ों से बालों का सफेद होना रोक सकता है. ये खास तरीका फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है.

किस विटामिन की कमी से दांत पीसने लगते हैं?

क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?

अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में पोषण विशेषज्ञ लिखती हैं, हमारे बालों का रंग मेलानिन नामक पिगमेंट से आता है. जब शरीर में कॉपर और आयरन की कमी हो जाती है, तो मेलानिन का उत्पादन धीमा हो जाता है और बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं. यानी बालों की सेहत के लिए कॉपर और आयरन का सही मात्रा में होना बेहद जरूरी है.

कॉपर

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, यह मेलानिन बनाने में मदद करता है, जिससे बालों का प्राकृतिक रंग बरकरार रहता है.

वहीं, आयरन बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, जिससे बाल मजबूत और हेल्दी बनते हैं.

लवनीत बत्रा का कहना है कि बालों को रंगने के बजाय उन्हें पोषण देकर सफेद होने से रोका जा सकता है. इसके लिए ब्लैक सेसमे (काले तिल) और करी पत्ते की चटनी बेहद असरदार है क्योंकि इनमें कॉपर और आयरन दोनों की अच्छी मात्रा पाई जाती है.

काले तिल को हल्की खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट करें.

इसके बाद पैन में थोड़ा घी या कोल्ड-प्रेस्ड तेल डालकर गर्म कर लें.

इसके बाद पैन में मुट्ठीभर करी पत्ते, थोड़ा जीरा और लहसुन डालकर भून लें.

अब, इसमें थोड़ा नारियल और इमली डालकर चला लें.

आखिर में सभी चीजों को एक साथ पीस लें. इतना करते ही आपकी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी.

आप इसे डोसा, इडली या रोटी के साथ खा सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट आगे बताती हैं, इस चटनी के नियमित सेवन से आपको केवल 4 हफ्ते में ही अपने बाल मजबूत महसूस होंगे, साथ ही इससे बालों का टूटना भी कम होने लगेगा.

6 महीने के बाद सफेद बाल कम नजर आने लगेंगे और बाल घने और स्वस्थ बनेंगे.

लवनीत बत्रा के मुताबिक, कम उम्र में सफेद बाल होना सिर्फ जेनेटिक कारणों से नहीं, बल्कि पोषण की कमी से भी होता है. कॉपर और आयरन से भरपूर यह चटनी बालों की जड़ों को भीतर से पोषण देती है. इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर आप लंबे समय तक प्राकृतिक बालों का रंग बनाए रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.