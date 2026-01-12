छोटे बच्चे को ब्रश कराने का सही तरीका क्या है? पीडियाट्रिशियन ने बताया कितने साल के बच्चे को ब्रश करना चाहिए

When to Start Brushing Baby Teeth: पैरेंट्स अपने बच्चे की देखभाल के लिए हर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं. लेकिन इस दौरान वे कई बार बच्चे की ओरल हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं. खासकर बच्चे को ब्रश कराते समय पैरेंट्स अक्सर लापरवाही कर जाते हैं. अधिकतर माता-पिता का मानना होता है कि बच्चे के दूध के दांत को टूट जाते हैं ऐसे में उसे ब्रश न कराने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन सच यह है कि बचपन से सही डेंटल केयर करने से बच्चे के दांत मजबूत, साफ और हेल्दी रहते हैं. इसी विषय पर मशहूर पीडियाट्रिशियन रवि मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि कितने साल के बच्चे को ब्रश करना चाहिए, साथ ही छोटे बच्चे को ब्रश कराने का सही तरीका क्या है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर-

सोने से पहले अपने बच्चे से जरूर पूछें ये 6 सवाल, Parenting Coach ने बताया रिश्ता जिंदगी भर मजबूत रहेगा

बच्चे को ब्रश कब शुरू कराना चाहिए?

डॉक्टर के अनुसार, जैसे ही बच्चे का पहला दांत आए, उसी समय से ब्रश कराना शुरू कर देना चाहिए. आमतौर पर 6 महीने की उम्र तक बच्चों का पहला दांत निकल आता है. कई पेरेंट्स इंतजार करते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा करने से दांतों पर प्लाक जम सकता है और सड़न शुरू हो सकती है.

पीडियाट्रिशियन कहते हैं, बच्चे के लिए ब्रश चुनते समय कुछ खास बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. जैसे-

ब्रश का हेड छोटा होना चाहिए ताकि मुंह में आराम से फिट हो सके.

ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होने चाहिए ताकि मसूड़ों को चोट न लगे.

कोशिश करें कि ब्रश रंगीन और आकर्षक हो ताकि बच्चा खुद ब्रश करने के लिए उत्साहित हो.

डॉक्टर कहते हैं, 6 महीने से 3 साल तक बच्चे के ब्रश पर चावल के दाने जितना टूथपेस्ट लगाएं.

3 साल के बाद आप मटर के दाने जितना टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं.

डॉक्टर मलिक कहते हैं, बच्चे के लिए हमेशा ऐसा टूथपेस्ट चुनें जिसमें फ्लोराइड मौजूद हो और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित मात्रा में हो. ध्यान रखें कि बच्चा टूथपेस्ट निगले नहीं.

अगर बचपन से दांत साफ रखने की आदत पड़ जाए, तो बच्चे के दांत सड़ते नहीं है, बदबू नहीं आती है, खाने में दिक्कत नहीं होती है और उनकी स्माइल खूबसूरत रहती है. साथ ही, आगे चलकर बड़े होने पर भी बच्चे अच्छी डेंटल हाइजीन फॉलो करते हैं. ऐसे में बच्चे का पहला दांत आते ही उसकी ओरल हाइजीन का ध्यान रखना शुरू कर दें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.