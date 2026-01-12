आज का सवाल- पानी में नमक मिलाकर नहाने से क्या होता है? Doctor Blossom Kochhar से जान लें

Skincare Tips: स्किनकेयर की दुनिया में हर थोड़े समय में नए-नए ट्रेंड सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक ट्रेंड है नमक के पानी से नहाना. लोग पानी में नमक मिलाकर फिर इससे नहा रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है या ये तरीका कितना फायदेमंद और नुकसानदायक है? ऐसा ही सवाल है निमिषा का. NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' को दिए सवाल में निमिषा पूछती हैं 'पानी में नमक मिलाकर नहाने से क्या होता है? क्या इससे स्किन साफ और ग्लोइंग दिखती है?' आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इस सवाल का जवाब देते हुए फेमस स्किनकेयर एक्सपर्ट और ब्लॉसम कोचर ग्रुप ऑफ कंपनीज की अध्यक्ष डॉक्टर ब्लॉसम कोचर ने बताया, नमक के पानी से नहाने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं. नमक में नेचुरल क्लीनिंग और बैक्टीरिया कंट्रोल करने वाले गुण होते हैं. यह पसीना, धूल-मिट्टी और अतिरिक्त तेल को हटाने में मदद करता है. खासकर जिन लोगों को बॉडी एक्ने, खुजली या जलन रहती है, उन्हें इससे आराम मिल सकता है. जब हल्के गुनगुने पानी में नमक मिलाया जाता है, तो उसमें मौजूद मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम जैसे मिनरल्स त्वचा के संपर्क में आते हैं और स्किन को साफ करते हैं.

इसके अलावा नमक के पानी से नहाने के बाद शरीर रिलैक्स महसूस करता है और स्ट्रेस कम होता है. इसलिए यह शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा माना जाता है.

डॉक्टर कोचर कहती हैं, नमक का पानी स्किन को हल्का एक्सफोलिएट करता है. इससे डेड स्किन हटती है, पोर्स साफ होते हैं और मॉइस्चर अच्छी तरह स्किन में सेट हो जाता है. हालांकि, रोज नमक वाले पानी से नहाना नुकसानदायक भी हो सकता है. रोज नहाने से स्किन ज्यादा एक्सफोलिएट हो सकती है, जिससे त्वचा में जलन, खुजली और रेडनेस की परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में रोज नमक के पानी से नहाने से बचें.

डॉक्टर हफ्ते में 1 से 2 बार ही नमक वाले पानी से नहाने की सलाह देती हैं. साथ ही इसके लिए नेचुरल सी सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करें. पानी ज्यादा गरम न हो, नहाने के बाद बॉडी ऑयल या मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

इन सब से अलग डॉक्टर बताती हैं, जिनकी स्किन बहुत ड्राई, सेंसिटिव है या स्किन पर कोई घाव या कट हो, वे नमक के पानी से नहाने से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.