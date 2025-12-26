सोते समय बच्चे को मोजे और टोपी पहननाने चाहिए या नहीं? बच्चों की डॉक्टर से जान लें

Can we put a cap on a baby while sleeping: सर्दियां बढ़ते ही माता-पिता की चिंता बढ़ जाती है. छोटे बच्चे मुंह से बोलकर नहीं बता पाते हैं कि उन्हें ठंड लग रही है या नहीं. ऐसे में पैरेंट्स के मन में कई सवाल होते हैं. इन्हीं सवालों में से एक है कि क्या सोते समय बच्चे को मोजे और टोपी पहनानी चाहिए? या क्या बिना टोपी और मोजे के सोने पर बच्चे को ठंड तो नहीं लग जाएगी? इसी विषय पर मशहूर पीडियाट्रिशियन निमिशा अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए डॉक्टर से जानते हैं इन सवालों का जवाब-

क्या कहती हैं पीडियाट्रिशियन?

डॉक्टर निमिशा बताती हैं, बच्चों की बॉडी बड़ों से अलग होती है. बच्चों में ब्राउन फैट ज्यादा होता है, जो शरीर के अंदर ही नेचुरली गर्मी पैदा करता है. इसके अलावा बच्चों का मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है. इसलिए रात में सोते समय बच्चे का शरीर अक्सर बड़ों के मुकाबले ज्यादा गर्म रहता है.

पीडियाट्रिशियन कहती हैं, सोते समय बच्चे को टोपी पहनाना जरूरी नहीं होता है. उल्टा ऐसा करने बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है. बच्चे का हीट रेगुलेशन उसके सिर के जरिए होता है. यानी सिर के जरिए ही शरीर का तापमान कंट्रोल होता है. अगर सिर को ढक दिया जाए, तो शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और बच्चा ओवरहीट हो सकता है. इसके अलावा सोते समय टोपी खिसककर बच्चे के नाक-मुंह पर आ सकती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. ऐसे में सोते समय बच्चे को टोपी पहनाने से बचें.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर कहती हैं, मोजे पहनाना पूरी तरह कमरे के तापमान पर निर्भर करता है. अगर कमरा बहुत ठंडा है, तो बच्चे को हल्के मोजे पहनाए जा सकते हैं. लेकिन अगर कमरे में हीटर चल रहा है या कमरा पहले से गरम है, तो मोजे पहनाने की भी जरूरत नहीं है.

डॉक्टर कहती हैं, बच्चों को ठंड से बचाना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ढकना खतरनाक हो सकता है. ऐसे में सोते समय बच्चे को टोपी न पहनाएं और मोजे कमरे के तापमान देखकर ही पहनाएं.

