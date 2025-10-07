बच्चों के सामने पापा को कभी नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां, एक्सपर्ट ने बताया आज ही कर लें सुधार

Parenting Tips: हर बच्चा अपने पापा को एक रोल मॉडल की तरह देखता है. पिता का व्यवहार, बोलचाल और आदतें बच्चे के दिमाग पर गहरा असर डालती हैं. हालांकि, कई बार पिता जाने-अनजाने में कुछ आम गलतियां कर जाते हैं, जिससे बच्चे पर भी बेहद खराब असर पड़ता है. चाइल्ड साइकोलोजिस्ट श्वेता गांधी ने कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताया है. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में साइकोलोजिस्ट बताती हैं, खासकर पिता द्वारा की गईं 5 गलतियां बच्चे के मन में डर, असुरक्षा या दूरी पैदा हो सकती है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

हींग को नाभि में लगाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए Belly Button में हींग डालने के फायदे

चिल्लाना

कई बार पिता गुस्से में छोटी-छोटी बातों पर बच्चों या पत्नी पर चिल्ला देते हैं. ऐसा करने से बच्चा डरने लगता है और धीरे-धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास कम हो जाता है. श्वेता गांधी कहती हैं कि अगर पिता खुद अपने इमोशन्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो बच्चा उनसे क्या सीखेगा? इसलिए बच्चे के सामने शांत रहना बहुत जरूरी है.

आजकल बहुत से पिता घर पर भी फोन या लैपटॉप में बिजी रहते हैं. लेकिन बच्चों को माता-पिता का ध्यान और प्यार चाहिए. जब बच्चा देखता है कि पापा हमेशा फोन में लगे हैं, तो उसे अकेलापन महसूस होता है. बच्चे के मानसिक विकास के लिए जरूरी है कि पिता उसके साथ वक्त बिताएं, बातें करें और खेलें.

कई बार पापा अपने बिजी शेड्यूल के कारण बच्चे को समय नहीं दे पाते. ऐसे में वे उसे खुश करने के लिए बार-बार गिफ्ट देने लगते हैं. लेकिन ये तरीका गलत है. इससे बच्चा यह सीखता है कि प्यार चीजों से खरीदा जा सकता है. असली जरूरत बच्चे को आपके समय और ध्यान की होती है.

हर बात पर बच्चे की गलती निकालने से उसके आत्मविश्वास और सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है. बच्चा खुद को गलत समझने लगता है. बेहतर होगा कि पिता गलती होने पर प्यार से समझाएं और बच्चे की मदद करें ताकि वह खुद चीजों को सुधारना सीख सके.

बहुत से पिता अपने इमोशन्स जाहिर नहीं करते. वे सोचते हैं कि रोना या भावुक होना कमजोरी है. लेकिन अगर आप अपने जज्बात नहीं दिखाएंगे, तो बच्चा भी आगे जाकर खुलकर बात नहीं करेगा. पापा को चाहिए कि वे अपने बच्चे से दिल की बातें करें, ताकि बच्चा सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करे.

एक पिता का व्यवहार बच्चे की पूरी सोच और पर्सनैलिटी को गढ़ता है. अगर पापा प्यार, समझदारी और धैर्य से पेश आएं, तो बच्चा आत्मविश्वासी और खुशहाल बनता है. इसलिए कोशिश करें कि इन छोटी-छोटी गलतियों से बचें और अपने बच्चे को एक प्यार भरा माहौल दें.