किस ड्राई फ्रूट को खाने से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया किस परेशानी में कौन सा सूखा मेवा है असरदार

Dry Fruits Benefits: ड्राई फ्रूट्स सिर्फ स्वाद में ही नहीं, सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. ये बात तो अधिकतर लोग जानते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि किस परेशानी में कौन सा ड्राई फ्रूट खाना चाहिए? अगर नहीं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर फेमस न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि अलग-अलग ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर के लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सा सूखा मेवा किस परेशानी में असरदार है.

थकान और कमजोरी के लिए

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अगर आप अक्सर खुद को थका हुआ या कमजोर महसूस करते हैं, तो अपनी डाइट में रोजाना खजूर (Dates) शामिल करें. खजूर में नेचुरल शुगर और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. यह खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें दिनभर काम करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए.

दिमाग को तेज और हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट ब्लूबेरी (Blueberries) का सेवन फायदेमंद बताती हैं. इसमें पाए जाने वाले एंथोसायनिन (Anthocyanins) दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं और मेमोरी को बेहतर करते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी के लिए ब्लूबेरी दिमागी सेहत का अच्छा स्रोत है.

यूटीआई (Urinary Tract Infection) से परेशान लोग अपनी डाइट में क्रैनबेरी (Cranberries) शामिल कर सकते हैं. इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व बैक्टीरिया को कम करते हैं, जिससे यूटीआई के लक्षण कम होते हैं और इंफेक्शन से बचाव होता है.

कब्ज आजकल एक आम समस्या बन गई है. इस समस्या से राहत के लिए प्रून्स (Prunes) यानी सूखे आलूबुखारे बहुत असरदार हैं. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, इनमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करती है और कब्ज से राहत दिलाती है.

इन सब से अलग दीपशिखा जैन कहती हैं, अच्छी गट हेल्थ के लिए रोजाना अंजीर (Figs) का सेवन करें. अंजीर में प्रीबायोटिक्स और फाइबर होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं.

