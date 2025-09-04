हर समय फूला रहता है पेट? AIIMS, Harvard के डॉक्टर ने बताया इन 3 वजह से होती है ब्लोटिंग, आज ही कर लें सुधार

Bloating Cause and Remedies: कई लोग ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या से परेशान रहते हैं. इससे न केवल असहजता का एहसास बढ़ जाता है, बल्कि कई बार बाहर निकलता पेट शर्मिंदगी का कारण भी बनने लगता है. अब, अक्सर लोग सोचते हैं कि पेट फूलने का कारण सिर्फ ज्यादा खाना या गैस बनना है, लेकिन इन सब से अलग इसके पीछे कुछ और वजह भी जिम्मेदार हो सकती हैं. हाल ही में AIIMS, Harvard और Stanford यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने ब्लोटिंग की 3 मुख्य वजहें बताई हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

रोज सुबह बस 5 मिनट मलासन करने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें फायदे

खानपान

आप जो खाते हैं, उसका सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ता है. डॉक्टर सेठी के मुताबिक, कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे लैक्टोज (दूध में पाया जाता है), फ्रक्टोज (फ्रूट शुगर), फ्रक्टान्स (गेहूं व अन्य अनाज में) और सोर्बिटॉल (कई फलों में) पचने में मुश्किल होते हैं. ये आंत में फर्मेंट होकर गैस पैदा कर सकते हैं, जिससे पेट फूलता है. यानी ब्लोटिंग सिर्फ जंक फूड से नहीं, बल्कि हेल्दी फूड से भी हो सकती है.

इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) और फंक्शनल डिस्पेप्सिया जैसी स्थितियां भी ब्लोटिंग का बड़ा कारण बन सकती हैं. इन समस्याओं में आंतों की मूवमेंट असामान्य हो जाती है, जिससे गैस फंस जाती है और पेट फूला हुआ लगता है. डॉ. सेठी का कहना है कि ऐसे लोगों की आंत बैक्टीरिया में बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, और हल्का-सा तनाव या भोजन का बदलाव भी गैस और सूजन पैदा कर सकता है.

इन सब से अलग डॉक्टर ठीक से पेट साफ न होने या कब्ज को भी ब्लोटिंग का कारण बताते हैं. डॉक्टर सेठी के मुताबिक, भले ही आप रोज टॉयलेट जाते हों, अगर भोजन लंबे समय तक कोलन में रुकता है तो गैस और फर्मेंटेशन बढ़ जाती है. कब्ज आंत को और भी संवेदनशील बना देता है, जिससे ब्लोटिंग की समस्या बढ़ती है.

डॉक्टर बताते हैं, ब्लोटिंग से बचने के लिए डाइट में बदलाव सबसे अहम है. अपने खानपान पर ध्यान दें. अगर कोई चीज खाने के बाद आपको गैस जैसा महसूस हो, तो अगली बार उसे खाने से बचें या कम मात्रा में खाएं.

इससे अलग पर्याप्त पानी पिएं और फाइबर से भरपूर चीजे खाएं. इससे कब्ज से राहत मिलेगी.

इन सब के साथ किसी भी बात का अधिक तनाव लेने से बचें. स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए आप नियमित व्यायाम और ध्यान कर सकते हैं.

वहीं, अगर ये उपाय अपनाने के बाद भी ब्लोटिंग लगातार बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.