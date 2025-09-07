विज्ञापन

विटामिन बी12 से भरपूर होती है यह दाल, रोजाना एक कटोरी पीने पर दूर हो जाएगी Vitamin B12 Deficiency

Vitamin B12 Rich Dal: विटामिन बी12 की कमी शरीर को कई तरह से प्रभावित करती है. ऐसे में यहां जानिए किस दाल को डाइट का हिस्सा बनाकर विटामिन बी12 की कमी को पूरा किया जा सकता है.

Which Dal Contains Vitamin B12: जानिए किस दाल को खाने पर शरीर को विटामिन बी12 मिलता है.

Vitamin B12 Deficiency: शरीर के लिए सबसे जरूरी विटामिन में से एक है विटामिन बी12. इस विटामिन की कमी होने पर शरीर एक नहीं बल्कि कई तरह से प्रभावित होता है. विटामिन बी12 की कमी होने पर नर्व डैमेज होने लगती है, इससे हाथ-पैरों में झनझनाहट महसूस होती है, कभी हाथ-पैर सुन्न पड़ जाते हैं, देखने में दिक्कत होने लगती है, आसानी से सांस फूल जाती है, पेट की दिक्कतें होती हैं, दिल की परेशानियां बढ़ती हैं, बैलेंस करने में मुश्किल आती है, पाचन संबंधी दिक्कतों का खतरा बढ़ता है और साथ ही मेमोरी लॉस जैसी दिमागी बीमारियां हो सकती हैं. ऐसे में शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी12 (Vitamin B12) की जरूरत होती है. ऐसे बहुत ज्यादा शाकाहारी फूड्स नहीं हैं जिनसे शरीर को विटामिन बी12 मिल सके, लेकिन ऐसी दाल (Dal) है जिसे आप अपने खानपान का हिस्सा बना सकते हैं. जानिए वो कौनसी दाल है जिससे शरीर को विटामिन बी12 मिलता है.

किस दाल में होता है विटामिन बी12 | Which Dal Contains Vitamin B12

दालें आमतौर पर विटामिन बी12 से भरपूर नहीं होती हैं लेकिन मूंग की दाल से कुछ हद तक विटामिन बी12 मिल सकता है. खासतौर से अगर मूंग की दाल (Moong Dal) को अंकूरित करके खाया जाए तो इससे विटामिन बी12 मिल सकता है. मूंग की दाल में फोलेट, आयरन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है. विटामिन बी12 के लक्षणों को कम करने में भी मूंग की दाल के सेवन से फायदे मिल सकते हैं. हालांकि, विटामिन बी12 की कमी पूरी करने के लिए मूंग की दाल पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता है.

विटामिन बी12 किन चीजों में भरपूर होता है
  • दूध और दूध से बनी चीजों में विटामिन बी12 होता है. इस चलते बैलेंस्ड डाइट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को हिस्सा बनाना चाहिए.
  • अंडे भी विटामिन बी12 के अच्छे स्त्रोत (Vitamin B12 Source) होते हैं. इन्हें खाने पर शरीर को प्रोटीन और अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं.
  • साल्मन मछली विटामिन बी12 से भरपूर होती है. यह ओमेगा-3 फैटी एसिड्स की भी कमाल की स्त्रोत है.
  • विटामिन बी12 की कमी पूरी करने के लिए फॉर्टिफाइड फूड्स, जूस और सीरियल्स को खानपान में शामिल कर सकते हैं.
  • विटामिन बी12 के सबसे अच्छे स्त्रोत क्लैम्स होते हैं. अगर आप सीफूड खाते हैं तो क्लैंप्स को खाकर विटामिन बी12 की कमी पूरी कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

