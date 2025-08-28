कॉपर या स्टील पानी पीने के लिए कौन सी बोतल सबसे अच्छी है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया किससे मिलेंगे ज्यादा फायदे

Copper VS Steel Bottle For Water: आज के समय में लोग अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को लेकर ज्यादा सजग हो रहे हैं. ऐसे में सेहत का ख्याल रखने के लिए लोग कई छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं. इन्हीं में से एक है पानी पीने का तरीका. खुद का हाइड्रेट रखने के लिए समय-समय पर पानी पीना बेहद जरूरी है. इसके लिए लोग अपने साथ हर वक्त पानी की बोतल रखने लगे हैं. अब, बोतल कैसी हो इस बात पर भी खास ध्यान दिया जाता है. इसके लिए कुछ लोग कॉपर की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, तो कई स्टील की बोतल में पानी पीना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से किसका इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद है? आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं इस बारे में-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, कॉपर और स्टील दोनों ही बोतलों के अपने-अपने फायदे हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है.

डॉक्टर बताते हैं, कॉपर एक ट्रेस मिनरल है. ये बॉडी के लिए जरूरी है लेकिन कम मात्रा में. रातभर कॉपर की बोतल में पानी भरकर रखने से सुबह तक पानी में थोड़ा कॉपर मिल जाता है. फिर इस पानी को पीने से आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं. जैसे-

कॉपर का पानी पीने से डाइजेशन बेहतर होता है और गैस या एसिडिटी की समस्या कम होती है.

इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है.

मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

ये पानी लिवर डिटॉक्स करता है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं.

इन सब से अलग कॉपर वाला पानी पीने से स्किन पर नेचुरल ग्लो भी आता है.

डॉक्टर बताते हैं, ज्यादा कॉपर शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है. इसलिए दिनभर कॉपर की बोतल का पानी न पिएं. बस सुबह खाली पेट एक गिलास कॉपर का पानी ही पर्याप्त है.

स्टील की बोतल रोजाना इस्तेमाल के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है. आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुताबिक, यह न तो पानी में कोई केमिकल मिलाती है और न ही स्वाद बदलती है.

स्टील हाइजेनिक होता है और इसमें बैक्टीरिया पनपने की संभावना बहुत कम होती है.

इसमें लंबे समय तक पानी ठंडा बना रहता है.

स्टील हल्का और टिकाऊ होता है, इसलिए कैरी करने में आसान है.

इन सब से अलग स्टील बोतल प्लास्टिक का बेहतर विकल्प है, जिससे प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से भी बचाव होता है.

ऐसे में हेल्दी रहने के लिए आप दोनों बोतलों का पानी पी सकते हैं लेकिन बैलेंस बनाना सबसे अच्छा है. सुबह खाली पेट कॉपर की बोतल का पानी पिएं ताकि शरीर को मिनरल्स का फायदा मिले. दिनभर के लिए स्टील की बोतल इस्तेमाल करें क्योंकि यह सेफ और हाइजेनिक है. इस तरह आप दोनों का लाभ उठाकर सेहत को बेहतर बना सकते हैं.

