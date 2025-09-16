छोटे बच्चे को रोटी खिलाना कब शुरू करें? डॉक्टर से जान लें एकदम सही टाइम

Parenting Tips: बच्चे के लिए मां का दूध सबसे जरूरी और पहला खाना होता है. लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे ठोस आहार की भी जरूरत पड़ने लगती है. ऐसे में हर मां-बाप के मन में सबसे पहला सवाल यह आता है कि आखिर बच्चे को रोटी कब से खिलाना शुरू करें? 6 महीने तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है, तो क्या 6 महीने बाद उसे रोटी दी जा सकती है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर पीडियाट्रिशियन संदीप गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे के लिए केवल मां का दूध ही सबसे अच्छा और सुरक्षित आहार होता है. इस समय बच्चे का पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता कि वह ठोस खाना पचा सके. जब बच्चा 6 महीने का हो जाए, तो धीरे-धीरे उसे मां के दूध के साथ-साथ बाहर का खाना भी दिया जा सकता हैं. हालांकि, शुरुआत में बच्चे को केवल एक चीज की प्यूरी ही दें. जैसे- चावल की प्यूरी, दाल की प्यूरी, आलू या सब्जी की प्यूरी या सेब-केला जैसे फलों की प्यूरी. इससे बच्चे को ठोस आहार की आदत होती है.

डॉक्टर आगे कहते हैं, जब बच्चा 8 महीने पूरे कर ले और 9वां महीना शुरू हो जाए, तब आप उसे रोटी खिलाना शुरू कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि शुरुआत में बच्चे को सीधे सूखी रोटी न दें. इससे बच्चा निगलने में दिक्कत महसूस कर सकता है.

डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक, शुरुआत में बच्चे को रोटी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर, दूध या दाल में अच्छी तरह भिगोकर देना चाहिए. जब रोटी पूरी तरह नरम और मैश हो जाए, तभी उसे बच्चे को खिलाएं. इस तरह से बच्चा आसानी से रोटी को खा भी पाएगा और उसका पाचन तंत्र भी धीरे-धीरे मजबूत होगा.

रोटी हमारे देश का मुख्य आहार है, लेकिन छोटे बच्चे को इसे बहुत सोच-समझकर देना चाहिए. 6 महीने तक केवल मां का दूध, 6 से 8 महीने तक प्यूरी और 9वें महीने से रोटी को दाल या दूध में भिगोकर नरम करके खिलाना सबसे सही तरीका है. इस तरह बच्चा धीरे-धीरे हर तरह का खाना खाना सीख जाता है और उसका विकास भी सही तरीके से होता है.

