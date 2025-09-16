चोट के बाद नील पड़ जाए तो क्या करें? डायटीशियन ने बताया कैसे जल्दी हटेंगे निशान

Bruise Treatment: हल्की-फुल्की चोट लगने या किसी चीज से टकरा जाने पर नील के निशान पड़ जाना एक आम बात है. कहीं टकराने या गिरने से त्वचा के नीचे खून जम जाता है. इसी कारण उस जगह पर नीला या बैंगनी निशान पड़ जाता है. आमतौर पर ये निशान कुछ दिनों में खुद ठीक हो जाता है. हालांकि, कुछ मामलों में हफ्ते बीत जाने के बाद भी निशान जाता नहीं है, साथ ही कई बार समय के साथ इसमें दर्द और सूजन भी बढ़ने लगती है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं नील होने पर सबसे पहले क्या करें और कैसे इसके दर्द-सूजन को कम किया जा सकता है.

कैसे ठीक होगा नील?

इसे लेकर डायटीशियन दीपशिखा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में वे बताती हैं, अगर चोट के कारण शरीर पर नील पड़ जाए तो सबसे पहले आइस पैक का इस्तेमाल करें.

डायटीशियन के मुताबिक, चोट लगने के तुरंत बाद उस जगह पर बर्फ की सिकाई करना बहुत फायदेमंद होता है. आइस पैक लगाने से खून जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और सूजन कम होने लगती है. पहले 48 घंटे दिन में 3 से 4 बार 10 से 15 मिनट के लिए उस हिस्से पर ठंडी सिकाई करें. हालांकि, ध्यान रहे कि बर्फ को सीधे त्वचा पर न रखें. इसे पहले किसी साफ कपड़े में लपेटकर फिर त्वचा की सिकाई करें.

दीपशिखा शर्मा नील पड़ने के दो दिन बाद से गर्म स्पॉन्ज या गरम पानी की हल्की सिकाई करने की सलाह देती हैं. इससे खून का प्रवाह तेज होता है और जमी हुई रक्त की गांठ धीरे-धीरे घुलने लगती है. इससे निशान जल्दी हल्का पड़ता है और दर्द भी कम होता है.

डायटीशियन आगे बताती हैं, चोट वाली जगह पर सीधा दबाव डालकर मालिश करना सही नहीं है. इससे चोट और बढ़ सकती है या सूजन ज्यादा हो सकती है. ऐसे में उस जगह की मालिश करने से बचें, केवल हल्के हाथों से सिकाई करते रहें. इससे दो दिन में निशान स्किन से पूरी तरह गायब हो सकता है, साथ ही आपको दर्द का एहसास भी नहीं होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.