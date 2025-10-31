मुल्तानी मिट्टी कब और कैसे लगाएं? क्या है लगाने का सही तरीका, जानें यहां

How to apply Multani Mitti: मुल्तानी मिट्टी स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसको लगाने से पिंपल्स, टैनिंग और दाग-धब्बे जैसी कई समस्याओं से राहत मिलती है. साथ ही चेहरे को क्लीन और फ्रेश बनाने के साथ इससे स्किन को ठंडक भी पहुंचती है. आजकल लोग स्किन से जुड़ी परेशानियों से निजात पाने के लिए बाजार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स त्वचा को और ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं. इसी के चलते आज हम आपको ये बताएंगे कि त्वचा की जरूरत के हिसाब से मुल्तानी मिट्टी को लगाने का सबसे सही तरीका क्या है. इसके साथ यह भी जानेंगे कि इसे कब और कैसे लगाना चाहिए.

ऑयली स्किन पर कैसे लगाएं मुल्तानी मिट्टी?

अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा ऑयली है तो आप मुल्तानी मिट्टी और गुलाबजल का फेसपैक बनाकर लगा सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर और अपने अनुसार गुलाबजल मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को फेस पर हल्के हाथों से लगाएं और कम से कम 10-15 छोड़ने के बाद धो लें. इससे स्किन साफ और फ्रेश नजर आएगी.

इसके अलावा ऑयली स्किन के लिए आप हल्दी और मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में एक चौथाई चम्मच हल्दी मिलाएं और पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लें. इसे अपने चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें और फेस वॉश कर लें. इससे पिंपल्स और दाने भी दूर हो जाते हैं और स्किन ग्लो करती है.

ड्राई और खुश्क त्वचा के लिए आप खीरे के रस के साथ मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर लगा सकते हैं. इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 10 मिनट तक लगाकर रखें और फिर धो दें. इससे रूखापन दूर होता है और चेहरा चमकने लगता है.

ड्राई स्किन के लिए आप 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच कॉफी पाउडर और 2 चम्मच शहद मिलाकर एक फेसपैक लगा सकते हैं. इसे आपको 5 से 10 मिनट लगाकर रखने के बाद धो लेना है. ऐसा करने से स्किन की गंदगी साफ हो जाती है और त्वचा हाईड्रेट होती है.

जिन लोगों की ऑयली स्किन है वे मुल्तानी मिट्टी को हफ्ते में कम से कम 2 बार ही लगाएं. वहीं, जिन लोगों की स्किन थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव है उनके लिए हफ्ते में 1 बार लगाना ही काफी माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.