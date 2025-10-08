किस विटामिन की कमी से बाल नहीं बढ़ते हैं? एक ही जगह रुक गई है Hair Growth तो आज ही करा लें टेस्ट

Which vitamin deficiency stop hair growth: लंबे बाल पाना हर कोई चाहता है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके बालों की ग्रोथ एक ही जगह आकर रुक गई है. तमाम तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने या अच्छी देखभाल करने के बाद भी बाल बढ़ नहीं रहे हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो बता दें कि बालों का न बढ़ना सिर्फ बाहरी कारणों की वजह से नहीं बल्कि शरीर के अंदर पोषण की कमी का संकेत भी हो सकता है. मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताया है.

क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में लीमा महाजन बताती हैं, अगर आपके बाल एक जगह रुक गए हैं और बढ़ ही नहीं रहे, तो ये दो खास विटामिन की कमी के चलते हो सकता है. विटामिन D3 और विटामिन B12 की कमी बालों की ग्रोथ को सीधे तौर पर प्रभावित करती है.

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, शरीर में विटामिन D3 की कमी से हेयर ग्रोथ साइकिल छोटा हो जाता है. इसका मतलब है कि बालों के बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाती है और झड़ने की समस्या बढ़ने लगती है. विटामिन D3 न सिर्फ बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बल्कि स्कैल्प में नए बाल उगाने में भी मदद करता है.

विटामिन B12 की कमी होने पर भी बालों की लंबाई बढ़ना रुक जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को सही ढंग से स्कैल्प तक पहुंचाने में मदद करता है. इसकी कमी से स्कैल्प को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं, साथ ही कमजोर, पतले और रूखे हो जाते हैं.

विटामिन्स के अलावा, लो फेरिटिन (आयरन की कमी), थायरॉयड में गड़बड़ी और हार्मोनल असंतुलन भी हेयर फॉल होने और हेयर ग्रोथ रुकने की बड़ी वजहें हैं. खासकर अगर शरीर में आयरन कम है तो हेयर फॉल बढ़ सकता है क्योंकि बालों के फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है.

लीमा महाजन के मुताबिक, अगर आपके बाल की ग्रोथ रुक गई है, साथ ही बाल झड़ रहे हैं तो सही कारण जानने के लिए आप 5 ब्लड टेस्ट करा सकते हैं.

विटामिन D3

विटामिन B12

आयरन या फेरिटिन

थायरॉयड प्रोफाइल (TSH, T3, T4) और

हार्मोनल पेनल (खासकर DHT लेवल)

इन जांचों से आपको असली कारण का पता चल जाएगा. इसके बाद सही डाइट और सप्लीमेंट्स से आप अंदर से बालों को मजबूत बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.