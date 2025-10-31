आंतों की सफाई कैसे करें? AIIMS के डॉक्टर ने कहा सर्दी में ये 5 सब्जियां खाना कर दें शुरू

Vegetables For Gut: बदलते मौसम में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ-साथ कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. अब सर्दियों का मौसम शुरू गया है. सर्दी में पानी पीना कम हो जाता है और खानपान भी पूरी तरह बदल जाता है. हालांकि, कई लोगों को लगता है कि रोजाना की थकान के कारण उनका शरीर भारी-भारी लगता है, उनकी त्वचा बेजान दिखती है और उनका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, जिसके चलते आंतों में मल सड़ने लगता है. ऐसे में लोग विटामिन की गोलियां, प्रोटीन पाउडर या तरह-तरह के डिटॉक्स ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इन सबका का कोई फर्क नहीं पड़ता.

एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने बताया कि हेल्दी और फिट रहने के लिए लाइफस्टाइल के साथ-साथ खानपान का ध्यान रखना चाहिए. हमें शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखना है, तो हमें इसकी जड़ पर ध्यान देना होगा, जो आंतों की हेल्थ में छिपा है. एक्सपर्ट के मुताबिक, आंतों की सफाई होने से शरीर में एक्टिव रहता है और थकान आदि की समस्या से छुटकारा मिलता है. डॉ. सौरभ सेठी ने आंतों को हेल्दी रखने के लिए 5 सब्जियां बताई हैं, जिन्हें खाने से शरीर एनर्जेटिक बना रहेगा और आंतों की सफाई भी अच्छे से होगी.

चुकंदर

लाल रंग का चुकंदर सिर्फ सलाद के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें बीटाइन और नाइट्रेट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं. इसके नियमित सेवन से पाचन क्रिया बेहतर होती है, शरीर तरोताजा रहता है और त्वचा स्वस्थ दिखती है.

पालक, मेथी, केल और सरसों के पत्ते जैसी हरी सब्जियां मैग्नीशियम, फोलेट और प्रीबायोटिक फाइबर से भरपूर होती हैं. ये पोषक तत्व आंत के बैक्टीरिया के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने और पाचन में सुधार करने में मदद करते हैं. हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से त्वचा और बालों को भी फायदा मिलता है.

गाजर बीटा-कैरोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं. गाजर में कैरोटीनॉयड होता है, जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है.

शकरकंद में मौजूद प्राकृतिक मिठास और फाइबर पाचन में सुधार करते हैं और आपके पेट को हल्का रखते हैं. ये आंत में अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देती हैं, जिससे आंत का स्वास्थ्य अच्छा रहता है.

करेले मेटाबॉलिज्म में सुधार करते हैं और शरीर में सूजन को कम करते हैं. करेला यकृत कोशिकाओं के पुनर्जनन के लिए अच्छा है, जबकि फूलगोभी पाचन तंत्र में लाभकारी एंजाइमों को सक्रिय करती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.