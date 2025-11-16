Subah Khali Pet Kya Khana Chaiye: अच्छा दिन गुजारने के लिए सुबह की शुरुआत अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इसके अलावा आप सुबह-सुबह क्या खाते हैं इसपर भी पूरा दिन निर्भर करता है. ऐसे में अगर आप सुबह-सुबह हैवी और मसालेदार नाश्ता कर लेते हैं तो पूरे दिन किसी न किसी तरह की पाचन समस्या झेलनी पड़ सकती है. वहीं, कुछ लोग सुबह उठकर चाय पीते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसे चुनिंदा चीजें बताने जा रहे हैं जिनका सुबह सेवन करने से शरीर में ताकत आती है और पूरा दिन एनर्जी के साथ गुजरता है. साथ ही आप पूरे दिन इतना एनर्जेटिक रहेंगे कि आपसे हर कोई आपसे पूछेगा कि- भाई खाते क्‍या हो!

1. छुहारा

खाली पेट भीगा हुआ छुहारा खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसको खाने से आपको तुरंत एनर्जी भी मिल सकती है. जानकारी के लिए बता दें कि इसमें आयरन, फाइबर और विटामिन सी जैसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. वहीं, जो लोग कब्ज से परेशान रहते हैं उनके लिए छुहारा बहुत ज्यादा लाभदायक माना जाता है.

अगर आप सुबह-सुबह एनर्जी के लिए कुछ खाना चाहते हैं तो भीगी हुई किशमिश, चना और मूंग खा सकते हैं. ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक माने जाते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स और प्रोटीन पाए जाते हैं जो शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ाने का भी काम करते हैं.

अगर आप सुबह में कोई फल खाना चाहते हैं तो आप पपीता खा सकते हैं. दरअसल, इसमें पेपेन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक करने में काफी मदद करता है. इसमें विटामिन ए, सी और फोलेट के साथ-साथ फाइबर, पोटैशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके सेवन से एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं में भी राहत मिलती है.

वेट गेन और इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप रोजाना सुबह खाली पेट खजूर, अंजीर, बादाम, काजू, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं. इसमें कई तरह के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर की कई समस्याओं में राहत दिलाने में लाभदायक होते हैं. इनके सेवन से आपको पूरे दिन एनर्जेटिक भी फील हो सकता है.

आप सुबह सेब का सेवन भी कर सकता है. ये शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाने में बहुत लाभदायक साबित होता है. इसमें फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो हार्ट हेल्थ को भी अच्छा बनाए रखते हैं. साथ ही सुबह-सुबह सेब खाने से पेट भरा हुआ भी महसूस होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.