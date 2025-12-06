केमिकल से पके केले तो नहीं खा रहे आप? खरीदने से पहले इन 4 तरीकों से कर लें पहचान, जहर से बच जाएंगे आप

How to identify chemical ripped banana: केले का सेवन शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसमें ऐसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बीमारियों से लड़ने और दूर करने में मदद करते हैं. लेकिन आजकल के मिलावटी दौर में खाने की चीजों पर भी यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है. बता दें कि बाजारों में केले को पकाने के लिए कार्बाइड केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर इस केमिकल से पकाए हुए केले का सेवन कर लिया जाए तो कई बीमारियां होने का खतरा हो सकता है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसे 4 तरीके बताने जा रहे हैं जिनसे आप ये पहचान कर पाएंगे कि केला केमिकल से पकाया गया है या नहीं. इन तरीकों को आप खरीदने से पहले अपना सकते हैं.

1. रंग से करें पहचान

केमिकल से पके हुए केले की पहचान आप उसके रंग से कर सकते हैं. ऐसे में अगर केला एकदम चिकना और हल्का पीला, कहीं हरा नजर आ रहा है तो समझ जाएं कि यह केमिकल से पकाया गया है. वहीं, अगर केले का रंग गाढ़ा पीला है और उसपर काले धब्बे हैं तो ये प्राकृतिक रूप से पका हुआ केला हो सकता है.

नेचुरली पके और केमिकल से पकाए गए केले की पहचान आप उसकी गंध से भी कर सकते हैं. बता दें, अगर केले में से मीठी और ताजी सुगंध आ रही है तो ये प्राकृतिक रूप से पका हुआ केला हो सकता है. वहीं, अगर केले में से आपको केमिकल जैसी महक आती है तो समझ जाएं कि उसे केमिकल की मदद से पकाया गया है और आप इन जहर वाले केलों को बिल्कुल भी न खरीदें.

इसके लिए आप एक बाल्टी या बर्तन में पानी लें और उसमें केले को डाल दें. अब इसके बाद अगर केला पानी में नीचे डूब जाता है तो समझ जाएं कि ये प्राकृतिक रूप से पका हुआ केला है. वहीं, अगर केला डूबता नहीं है तो ये केमिकल से पका हुआ केला हो सकता है.

केमिकल से पकाया गया केला हर तरफ से एक नजर नहीं आता है. ये केला कहीं से पका और कहीं से कच्चा हो सकता है. वहीं, अगर केला पूरी तरह से पका हुआ है तो ये प्राकृतिक रूप से पका हुआ हो सकता है.

