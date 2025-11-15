Tea Acidity Remedy: सुबह की पहली चुस्की बहुतों के लिए दिन की शुरुआत है, लेकिन कई लोग इस चाय की चुस्की के बाद जलन, भारीपन और एसिडिटी की दिक्कत से परेशान हो जाते हैं. ऐसा अक्सर तब होता है जब हम खाली पेट, बहुत स्ट्रांग या जल्दी-जल्दी चाय पी लेते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया है कि सिर्फ एक छोटी-सी आदत बदलकर आप चाय का मज़ा भी ले सकते हैं और एसिडिटी से बच भी सकते हैं. उनके अनुसार, चाय पीने से पहले सिर्फ दो घूंट पानी पीने से पेट शांत रहता है और एसिडिटी होने की संभावना कम हो जाती है.

कैसे दूर करें चाय पीने के बाद एसिडिटी (How to get rid of acidity after drinking tea)

1. चाय से पहले दो घूंट पानी पिएं (Drink Two Sips of Water Before Tea)

डॉ. सुभाष गोयल के वायरल वीडियो के मुताबिक, चाय पीने से ठीक पहले थोड़ा-सा पानी पीना पेट की एसिडिटी को कंट्रोल करता है. इससे गैस्ट्रिक वॉल शांत हो जाती है और चाय के तेज असर को बैलेंस कर देती है. इसके बाद आप बिस्किट, रस्क या हल्का स्नैक्स खाएं, एसिडिटी की संभावना काफी कम रहती है. यही वजह है कि ये हेल्थ टिप्स इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रही है.

2. सुबह उठते ही चाय न पिएं (Avoid Tea Right After Waking Up)

सुबह खाली पेट चाय पीने से एसिड और ज्यादा एक्टिव हो जाता है. इससे गैस, भारीपन और चुभन जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. बेहतर है कि उठने के बाद पहले एक-दो गिलास गुनगुना पानी पिएं. इससे पेट की एसिड लेवल नैचुरली बैलेंस हो जाती है. इसके बाद ही अपनी चाय का आनंद लें.

3. स्ट्रांग चाय से दूरी और हल्का स्नैक्स जरूरी (Avoid Strong Tea and Add Light Snacks)

बहुत स्ट्रांग चाय पेट में जाकर एसिड को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे एसिडिटी तुरंत बढ़ जाती है. बेहतर है कि हल्की और कम दूध वाली चाय पिएं. कभी भी खाली चाय ना पिएं. चाय के साथ रोस्टेड मूंगफली, रस्क, मुरमुरा या शुगर-फ्री बिस्किट जैसे हल्के स्नैक्स जरूर लें. इससे चाय का असर बैलेंस हो जाता है.

4. अदरक, इलायची और सौंफ का जादू (Ginger, Cardamom and Fennel Magic)

अदरक और इलायची चाय को सिर्फ फ्लेवर नहीं देतीं, बल्कि डाइजेशन भी मजबूत करती हैं. यह गैस और एसिडिटी कम करने में मदद करती हैं. अगर चाय पीने के बाद भी आपको जलन महसूस होती है, तो थोड़ी-सी सौंफ चबा लें. इससे पेट तुरंत शांत हो जाता है. ध्यान रखें कि चाय पीने के बाद तुरंत पानी न पिएं. कम से कम 15–20 मिनट का गैप रखें.