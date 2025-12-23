विज्ञापन

Year Ender 2025: पहाड़ों से लेकर समंदर तक! घूमने-फिरने के शौकिनों की पहली पसंद रही ये 6 जगहें, दिखा सबसे ज्यादा क्रेज

Year Ender 2025: आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां पहाड़ों की खूबसूरती और समंदर की लहरों ने लोगों को दीवाना बना दिया और सोशल मीडिया पर भी जमकर धमाल मचाया.

2025 की सबसे पसंदीदा जगहें
Year Ender 2025: कुछ ही दिनों में हम साल 2025 को अलविदा कह देंगे और यह साल घूमने-फिरने वाले शौकीनों के लिए काफी ज्यादा खास रहा. इस साल न केवल लोगों में घूमने की इच्छा दिखी, बल्कि घूमने-फिरने के पैटर्न में भी एक बदलाव नजर आया. कुछ लोगों को नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों ने आकर्षित किया तो कई लोग साउथ के नीले समंदर की लहरों की ओर खींचे चले गए. शिमला से लेकर अंडमान-निकोबार तक, कुछ ऐसी डेसटिनेशन्स रही जिन्होंने सर्च इंजन से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कब्जा जमाया. आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां पहाड़ों की खूबसूरती और समंदर की लहरों ने लोगों को दीवाना बना दिया और सोशल मीडिया पर भी जमकर धमाल मचाया.

1. शिमला, हिमाचल प्रदेश

शिमला, एक फेमस हिल स्टेशन है जो अपनी पुरानी खूबसूरती और प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है. यहां आप विक्टोरियन शैली की इमारतों और देवदार के जंगल के नजारों के साथ ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा सकते हैं. यहां मॉल रोड और द रिज लोगों के घूमने और खरीदारी के लिए सबसे पसंदीदा जगहें हैं.

2. बागा बीच, गोवा

गोवा का बागा बीच सबसे मशहूर और हमेशा पसंद किया जाने वाला बीच है. यह नॉर्थ गोवा में स्थित है और अपनी रंगीन नाइटलाइफ, वॉटर स्पोर्ट्स और जोशीले माहौल के लिए जाना जाता है. यहां भारतीय और विदेशी दोनों तरह के पर्यटक आते हैं. खास बात यह है कि बागा बीच पर रोमांच और मनोरंजन का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है. सीफूड खाने की जगहें और पार्टी कल्चर इसे हर साल लोगों की पहली पसंद बनाता है.

3. मनाली, हिमाचल प्रदेश

मनाली, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है. यह बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे-भरे जंगलों और नदियों से घिरा हुआ है. जानकारी के लिए बता दें, मनाली एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी मशहूर है, जहां लोग ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का मजा लेते हैं. यहां ज्यादातर लोग सोलंग वैली, हडिम्बा मंदिर और रोहतांग पास घूमने के लिए आते हैं. सुहावने मौसम और खूबसूरत नजारों की वजह से मनाली पूरे साल यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

4. राधानगर बीच, अंडमान और निकोबार

अंडमान और निकोबार का राधानगर बीच अपनी साफ-सुथरी सफेद रेत और नीले पानी के लिए मशहूर है. यह एशिया के बेहतरीन बीचों में गिना जाता है और सफाई-सुरक्षा के लिए यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी हासिल कर चुका है. शांत माहौल और खूबसूरत सनसेट-सनराइज की वजह से 2025 में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे.

5. धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला में तिब्बती और भारतीय संस्कृति का सुंदर मेल देखने को मिलता है. यहां आने वाले लोग त्सुगलाखांग कॉम्प्लेक्स (Tsuglagkhang Complex) घूमते हैं, त्रिउंड तक ट्रेकिंग करते हैं और इस शहर की आध्यात्मिक शांति का लुत्फ उठाते हैं.

6. गोकर्ण बीच, कर्नाटक

नेचुरल ब्यूटी और शांत माहौल के कारण कर्नाटक के गोकर्ण बीच का क्रेज काफी ज्यादा लोगों में देखने को मिला. समुद्री तट पर स्थित यह जगह उन यात्रियों को आकर्षित करती है जो सुकून और नेचर के करीब रहना चाहते हैं. यहां कैंपिंग, बीच ट्रेकिंग करना और सनसेट-सनराइज का नजारा देखना लोगों को बहुत पसंद आता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

