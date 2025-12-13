नाखूनों के आसपास वाली त्वचा छिलने लगे तो क्या करें? ये रही आसान टिप्स, मुलायम हो जाएगी स्किन

Nakhun ke Pas ki Skin Nnikalna: सर्दियों का मौसम काफी ज्यादा सुहावना होता है लेकिन इस समय कई समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं. इनमें से सबसे ज्यादा आम परेशानी है नाखूनों के आसपास की त्वचा छिलना. कई बार यह त्वचा इतनी गहराई से छिल जाती है कि खून भी आ जाता है और दर्द भी होना शुरू हो जाता है. इससे टाइपिंग करना, बर्तन धोना, खाना बनाने जैसे रोजमर्रा के कार्यों में काफी दिक्कत आने लगती है. इसी के चलते आज हम आपको इस समस्या का कारण और इससे निजात पाने की टिप्स बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...

क्यों छिलने लगती है नाखूनों के आसपास की त्वचा?

नाखूनों के आसपास की त्वचा छिलने की समस्या को हैंगनेल (Hangnail) कहा जाता है. हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे त्वचा का फटना या बहुत सूखी और कमजोर त्वचा. सर्दियों में ये परेशानी ज्यादा होती है क्योंकि ठंड में त्वचा जल्दी ड्राई जाती है. इसके अलावा जो लोग बार-बार नाखून चबाते हैं या नाखून के किनारे की त्वचा को बहुत ज्यादा काट देते हैं, उन्हें हैंगनेल होने की संभावना ज्यादा रहती है.

1. नियमित रूप से हाथ धोएं जिससे उस जगह पर कोई गंदगी या बैक्टीरिया न पहुंचे.

2. हैंगनेल को हटाने के लिए पहले त्वचा को सोफ्ट बनाएं. इसके लिए उंगली को गुनगुने साबुन वाले पानी में डुबोएं. इसके अलावा आप हल्के हाथों से मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं.

3. इसके बाद साफ-सुथरे नेल क्लिपर या क्यूटिकल कैंची से सिर्फ बाहर निकला हुआ हिस्सा हटा दें. भूलकर भी लिविंग स्किन को हटाने की कोशिश न करें इससे खून आ सकता है. ऐसे में केवल ड्राई और डेड स्किन को आराम से हटाएं.

4. अगर गलती से खून निकल जाए तो पहले पानी से धोएं, एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगाएं और पट्टी बांधे लें.

5. अगर खून नहीं निकलता है तो हैंगनेल हटाने के बाद मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लें.

1. सर्दियों में हाथों की ड्राईनेस से बचने के लिए दस्ताने पहनें.

2. ड्राई और फटी त्वचा के लिए हैंड क्रीम, पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करें. सोने से पहले नाखून के आसपास की स्किन पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.

3. हैंगनेल की समस्या से बचने के लिए नाखून चबाने की आदत छोड़ दें.

4. नाखूनों पर एसीटोन वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें, इससे स्किन बहुत जल्दी ड्राई होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.