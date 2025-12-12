बंदर किस चीज से डरते हैं? बंदर किस गंध से नफरत करते हैं, सूंघते ही भाग जाएंगे सारे

Bandar Bhagane Ka Tarika: बंदरों से निपटना आसान नहीं होता क्योंकि वे समझदार भी होते हैं और शरारती भी. कई घरों में बंदर छत पर घूमते रहते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और किचन तक पहुंच जाते हैं. ऐसे में लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर कौन-सा तरीका अपनाया जाए जिससे बंदर घर (Chat Se bandar Kaise Bhagaye) के पास भी न आएं. तो आपको बता दें कि कुछ घरेलू उपाय और प्राकृतिक तरीकों से बंदरों को बिना नुकसान पहुंचाए आसानी से दूर रखा जा सकता है. ये भी जानना जरूरी है कि बंदर किन चीजों से डरते हैं, किस गंध को पसंद नहीं करते और बार-बार घर आने का क्या संकेत माना जाता है. चलिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं.

बंदरों को कौन-सी गंध पसंद नहीं आती (Smells Monkeys Hate)

बंदर तेज और तीखी गंधों से दूरी बनाकर रखते हैं. खासतौर पर नींबू, सिरका, लहसुन और अमोनिया जैसी स्मेल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती. आप नींबू के छिलके या सिरका स्प्रे को बालकनी और खिड़कियों के पास लगा सकते हैं. कपूर जलाकर उसकी खुशबू फैलाना भी एक कारगर तरीका है. कई लोग पुदीने के तेल को पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं, इसकी तेज महक से भी बंदर आसपास नहीं टिकते.

बंदर किससे डरते हैं (What Monkeys Fear)

बंदर तेज आवाजों और अचानक मूवमेंट से डर जाते हैं. टिन के डिब्बे, स्टील प्लेट या अलार्म जैसी आवाजें उन्हें चौंका देती हैं. पतंग उड़ाते समय इस्तेमाल होने वाली चमकदार टेप या हवा में हिलने वाली चीजें भी बंदरों को डराती हैं. कई जगहों पर रबर के नकली सांप रखे जाते हैं क्योंकि बंदर सांप को देखकर सतर्क हो जाते हैं.

घर से बंदरों को कैसे दूर रखें (How to Keep Monkeys Away)

सबसे जरूरी है कि आप उन्हें खाने की कोई वजह न दें. घर की खिड़कियां खुली न छोड़ें और फल-सब्जियां खुले में न रखें. छत पर कूड़ा या बचा हुआ खाना बिल्कुल न छोड़ें. बालकनी में मोशन-सेंसर वाली लाइट या घूमने वाला पंखा लगाना बढ़िया उपाय है. पौधों के पास नींबू और सिरका स्प्रे करना भी कारगर होता है. कोशिश करें कि बंदरों को पानी का बर्तन या खिलाने की आदत न डालें, वरना वो रोज आने लगते हैं.

बंदर आने का क्या मतलब माना जाता है (Meaning of Monkeys Visiting Home)

लोक मान्यता में बंदर का घर आना हनुमान जी का संकेत भी माना जाता है लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसका मतलब है कि आपके आसपास पेड़-पौधे और खाने के स्त्रोत मौजूद हैं. अगर बंदरों को यहां सुरक्षा और भोजन महसूस होता है तो वे लौटकर आते हैं. इसलिए जरूरी है कि घर के आसपास साफ-सफाई रखें और उन्हें भोजन न दें.