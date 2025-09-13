दही का खट्टापन कैसे कम करें? इन 4 टिप्स से तुरंत बैलेंस हो जाएगा स्वाद

Kitchen Hacks: दही भारतीय खाने की थाली का एक अहम हिस्सा है. ये न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर बनाते हैं, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देता है. दही को रोजाना खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और त्वचा भी स्वस्थ रहती है. लेकिन अक्सर घर में जमाया गया दही ज्यादा खट्टा हो जाता है, जिससे इसका स्वाद बिगड़ जाता है. ऐसे में कई लोग इसे फेंक देते हैं या खाने से बचते हैं. जबकि कुछ आसान किचन टिप्स अपनाकर आप खट्टे दही को फिर से मीठा और टेस्टी बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

किशमिश का जादू

खट्टे दही को मीठा करने का सबसे आसान और हेल्दी तरीका किशमिश का इस्तेमाल है. एक कटोरी दही में 5-6 किशमिश डालें और इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें. किशमिश अपनी मिठास दही में छोड़ देगी और खटास काफी कम हो जाएगी. यह तरीका खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए अच्छा है, क्योंकि वे खट्टा स्वाद कम पसंद करते हैं.

अगर दही बहुत ज्यादा खट्टा हो गया है, तो उसमें थोड़ा ठंडा दूध डालकर अच्छी तरह फेंट लें. दूध दही की खटास को बैलेंस कर देगा और इसे तुरंत खाने लायक बना देगा. यह तरीका तब काम आता है जब आपके पास समय कम हो.

मिश्री न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है. एक कटोरी दही में 1-2 चम्मच पिसी हुई मिश्री डालें और अच्छे से मिला लें. इससे खटास कम हो जाएगी और दही का स्वाद और भी लाजवाब हो जाएगा.

अगर लस्सी या रायता ज्यादा खट्टा लग रहा है, तो उसमें काला नमक और भुना जीरा मिलाएं. ये मसाले खटास को कम करते हैं और स्वाद को बढ़ा देते हैं. इस तरीके से रायता और भी मजेदार बन जाता है.

दही पहले से ही पौष्टिकता से भरपूर है. इन आसान तरीकों से आप इसके स्वाद को और बढ़ा सकते हैं और इसे और हेल्दी बना सकते हैं. इस तरह आप खट्टे दही को भी बर्बाद होने से बचा सकते हैं और हर बार स्वादिष्ट और सेहतमंद दही का आनंद ले सकते हैं.