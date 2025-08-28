Chia Seeds Mistakes: चिया सीड्स को सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही वजह है कि लोग इन्हें वेट लॉस से लेकर हेल्दी डाइट का हिस्सा बनाने लगे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर चिया सीड्स को सही तरीके से नहीं खाया जाए, तो ये फायदे की जगह आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? आइए जानते हैं इसपर हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय.

नारियल के तेल में मिलाकर लगा लें ये 3 चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया जड़ों से काले हो जाएंगे सफेद बाल

चिया सीड्स खाते हुए कभी नहीं करें ये गलती

इसे लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा सेक्टर 71 में कंसल्टेंट डाइटिशियन स्मिता जायसवाल ने बताया, चिया सीड्स खाते हुए अगर कुछ बेसिक गलतियां की जाएं, तो इससे आपको गंभीर नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. खासकर 5 बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.

डाइटिशियन बताती हैं, चिया सीड्स को कभी भी बिना भिगोए नहीं खाना चाहिए. दरअसल, चिया सीड्स अपने वजन से 10-12 गुना ज्यादा पानी सोख लेते हैं. अगर इन्हें बिना भिगोए खा लिया तो ये शरीर के अंदर फूलने लगते हैं और गले या पेट में ब्लॉकेज बना सकते हैं. इससे घुटन, कब्ज या पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है.

सही तरीका- चिया सीड्स को कम से कम 2-3 घंटे या रातभर पानी, दूध या जूस में भिगोकर खाएं.

स्मिता जायसवाल बताती हैं, हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा खा लें. एक बार में 2 टेबलस्पून (25-30 ग्राम) से ज्यादा चिया खाने से कब्ज, गैस और पेट दर्द हो सकता है, खासकर अगर आपकी डाइट में पहले से ज्यादा फाइबर नहीं है, तो ये और नुकसानदायक हो सकते हैं.

सही तरीका- शुरुआत में 1 टीस्पून से शुरू करें और धीरे-धीरे मात्रा बढ़ाएं.

चिया सीड्स बहुत ज्यादा फाइबर वाले होते हैं और ये शरीर से पानी सोखते हैं. ऐसे में अगर इन्हें खाने के बाद आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो डाइजेशन की दिक्कतें हो सकती हैं.

सही तरीका- चिया सीड्स लेने के बाद हर थोड़ी देर में थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें.

डाइटिशियन के मुताबिक, चिया सीड्स में मौजूद फाइबर पाचन को धीमा कर देता है. ऐसे में अगर इन्हें सोने से पहले खाया जाए तो गैस, भारीपन या बार-बार बाथरूम जाने की समस्या हो सकती है.

सही तरीका- रात के समय चिया सीड्स खाने से बचें. इससे अलग इन्हें सुबह के नाश्ते या दिन के स्नैक्स में शामिल करें.

इन सब से अलग अगर आप ब्लड थिनर, ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाइयां ले रहे हैं, तो चिया सीड्स आपके लिए खतरा बन सकते हैं. डॉक्टर बताती हैं, चिया सीड्स खून पतला कर सकते हैं, साथ ही ब्लड शुगर भी घटा सकते हैं. IBS या निगलने में दिक्कत वाले लोगों को भी इन्हें सावधानी से खाना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.