इन 4 तरह की लाइफस्टाइल वालों को होता है diabetes का सबसे ज्यादा खतरा, इस लिस्ट में कहीं आप तो नहीं

डायबिटीज होने के कारण | What is the reason of sugar

- शुगर जैसी बीमारी होने के पीछे का कारण है माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी. इससे शुगर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा वेजिटेरियन डाइट की कमी के कारण भी डायबिटीज हो सकता है. वहीं, विटामिन डी की कमी भी शुगर के लेवल को हाई और लो करने का कारण बनती है.

- शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण भी इस बीमारी की चपेट में लोग कम उम्र में ही आ रहे हैं. दरअसल सोशल मीडिया के दौर में लोग ज्यादातर समय फोन पर बिता रहे हैं. जिसके चलते मोटापे (obesity) का भी शिकार हो रहे हैं.

- वहीं, डायबिटीज होने का एक कारण होता है आनुवांशिक डायबिटीज. अगर आपके माता-पिता या दादा दादी किसी को इसकी परेशानी है तो शुगर हो सकता है. हर दिन कम से कम आधे घंटे अपने शरीर को देने चाहिए जिसमें वर्कआउट, योगा और मेडिटेशन कर सकें.

- इसके अलावा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी डायबिटीज जैसी बीमारी को बढ़ावा देते हैं. इससे ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं. इससे दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा बढ़ता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ऐश्वर्या राय बच्चन एयरपोर्ट ब्लैक ड्रेस में आईं नज़र, लगी बेहद खूबसूरत