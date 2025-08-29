रोजाना वॉक करने पर भी बाहर क्यों निकला रहता है पेट? डॉक्टर ने बताया बैली फैट अंदर कैसे होगा

Belly Fat: सभी चाहते हैं कि वे फिट नजर आएं और शरीर पतला रहे. लेकिन, अक्सर ही या तो पूरा शरीर ही मोटा नजर आता है या फिर व्यक्ति का शरीर पतला और पेट बाहर निकला दिखने लगता है. ऐसे में समझ नहीं आता कि खानपान भी अच्छा है या रोजाना वॉक भी की जा रही है तो फिर क्यों पेट बाहर निकला हुआ है. इसी बारे में बता रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आलोक चोपड़ा. डॉक्टर ने बताया ज्यादातर आदमियों का पेट बाहर निकला रहता है. ऐसे में इस बैली फैट के निकलने की क्या वजह है और इसे किस तरह कम किया जा सकता है, जानते हैं डॉक्टर से.

बैली फैट की वजह और पेट कम करने के तरीके

ब्रेकफास्ट में ब्रेड, लंच में चावल और डिनर में रोटी और बीच-बीच में जंक जैसे समोसा वगैरह खा लिया जाए तो इससे शरीर को बहुत ज्यादा कार्ब्स मिल जाते हैं. यह बैली फैट की वजह बन सकता है.

काम के लंबे घंटे, हर समय प्रेशर बने रहना और नींद की कमी के चलते भी बैली फैट निकलने लगता है.

डॉक्टर ने बताया कि लोग पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं करते और अगर वॉक करते भी हैं तो बहुत धीरे-धीरे करते हैं जिसका शरीर पर कुछ खासा असर नहीं होता है. लोग सालों-साल वॉक (Walk) करते रहते हैं लेकिन उनका पेट बाहर निकला रहता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो या फिर पेट अंदर हो जाए तो रोजाना कम से कम 40 मिनट तेजी से वॉक करें. पसीना निकालें और हाथों को हिलाते हुए वॉक करें. यह फैट बर्निंग कार्डियो की तरह काम करेगा.

खानपान में बहुत सारे प्रोसेस्ड अनाज को शामिल करना जिनमें ना के बराबर फाइबर होता है उनसे पेट निकलने लगता है. वहीं, हर मील के साथ दूध, दही या पनीर लेने पर भी कुछ खासा फायदा नहीं होता है. डेयरी फूड्स को खासतौर से दिन में एक बार ही खाना-पीना चाहिए.

कई बार व्यक्ति का बॉडी टाइप ही इस तरह का होता है कि पेट बाहर निकलना शुरु हो जाता है. लेकिन, इस बैली को साथ लेकर घूमने के बजाय इसे कम किया जा सकता है.