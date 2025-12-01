क्या रात में बच्चे के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल करना सुरक्षित है? डॉक्टर से जानें बच्चे के कमरे में हीटर खाना चाहिए या नहीं

Parenting Tips: सर्दियों में पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उनके बच्चे को ठंड न लगे. अब, दिन में तो हम बच्चे को गर्म कपड़े पहना कर खेला-कूदने देते हैं, लेकिन रात के समय टेंशन बढ़ जाती है. रात होते-होते ठंड का एहसास भी और अधिक बढ़ने लगता है. ऐसे में अधिकतर पेरेंट्स के मन में सवाल होता है कि क्या बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसके कमरे में हीटर रखा जा सकता है? या क्या बच्चे के कमरे में रूम हीटर चलाना सुरक्षित है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं छोटे बच्चे के लिए रूम हीटर सुरक्षित है या नहीं.

ब्राह्मी खाने से क्या फायदा होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ब्राह्मी लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर पीडियाट्रिशियन निमिशा अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में बच्चों की डॉक्टर कहती हैं, ठंड बहुत ज्यादा हो तो हीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, बस इसके लिए सही प्रकार का हीटर चुनना और कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

ऑयल फिल्ड रेडिएटर (Oil Filled Radiator)

डॉक्टर अरोड़ा के अनुसार, बच्चों के लिए ऑयल फिल्ड हीटर सबसे अच्छा ऑप्शन है. यह कमरे की हवा को धीरे-धीरे और बराबर गर्म करता है. इसकी गर्म हवा ड्राई नहीं होती है, इसलिए ये बच्चे की स्किन के लिए सेफ होता है, साथ ही इससे बच्चे को सांस लेने में परेशानी भी नहीं होती है. रात भर चलाने पर भी यह सुरक्षित माना जाता है.

ब्लोअर तेजी से कमरा गर्म कर देते हैं, लेकिन इनकी हवा बहुत ड्राई होती है. इससे बच्चे की त्वचा रूखी पड़ सकती है, गला सूख सकता है और कभी-कभी खांसी तक होने लगती है. इसलिए छोटे बच्चों के कमरे में ब्लोअर का इस्तेमाल न करना ही बेहतर है.

हेलोजन हीटर में गर्म होती हुई रॉड्स खुली रहती हैं. बच्चा अगर गलती से पास चला जाए तो जलने का खतरा होता है. इसलिए इसे बच्चे के कमरे से पूरी तरह दूर रखें.

सही हीटर चुनने से अलग पीडियाट्रिशियन कहती हैं-

बच्चे के कमरे का तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियसके बीच रहे.

कमरे में वेंटिलेशन जरूर हो ताकि हवा बिल्कुल बंद न हो जाए.

हीटर के साथ कमरे में ह्यूमिडिफायर रखें या फिर एक कटोरे में पानी भरकर रख दें. इससे हवा में नमी बनी रहती है.

हीटर बच्चे के बेड से 3-4 फीट दूर रखें और उसकी सीधी हवा बच्चे पर न पड़े.

इन सब से अलग हीटर होने पर बच्चे को बहुत ज्यादा कपड़े न पहनाएं. एक कॉटन कपड़ा और एक हल्का गरम कपड़ा काफी है, वरना ओवरहीटिंग हो सकती है.

यानी बच्चे के कमरे में रात में रूम हीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सही हीटर चुनना और सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.