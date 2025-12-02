गर्म पानी, शहद, छाछ, दही...आंवला पाउडर में कौन सी चीज मिलाकर खाने से क्या फायदे होते हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया सर्दी में इस तरह जरूर खाएं आंवला

Amla Benefits: आंवला को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें विटामिन-C, एंटीऑक्सिडेंट और कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. सर्दियों में आंवला खास तौर पर फायदेमंद होता है, क्योंकि यह इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ पाचन, त्वचा और बालों की सेहत को भी बेहतर करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास चीजों के साथ खाने से आपको आंवला के दो गुने फायदे मिल सकते हैं? इसे लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर वैशाली शुक्ला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. अपनी इस पोस्ट में उन्होंने 5 ऐसी ही चीजों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं अधिक फायदे पाने के लिए आंवला पाउडर कैसे खाएं-
नंबर 1- दही के साथ आंवला पाउडर
अगर आप रोज दही खाते हैं, तो उसमें एक चम्मच आंवला पाउडर मिलाकर खाएं. डॉक्टर शुक्ला के अनुसार, यह दही को पचाने में आसान बनाता है और शरीर में उसकी अवशोषण क्षमता बढ़ाता है. जिन लोगों को दही खाने से गैस या भारीपन होता है, वे इस तरह इसे आराम से खा सकते हैं.नंबर 2- छाछ के साथ आंवला पाउडर
छाछ के साथ आंवला पाउडर खाना स्किन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. आयुर्वेदिक डॉक्टर बताती हैं, एक गिलास छाछ में एक चम्मच आंवला पाउडर मिलाने से त्वचा की सेहत सुधरती है. यह डार्क स्पॉट कम करने में मदद करता है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है. सर्दियों में त्वचा ड्राई और डल हो जाती है, ऐसे में छाछ और आंवले का यह कॉम्बिनेशन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.नंबर 3- शहद के साथ आंवला पाउडर
एक चम्मच आंवला पाउडर में एक चम्मच शहद मिलाकर खाने से एलर्जी और साइनस की समस्या में राहत मिल सकती है. डॉक्टर बताती हैं, यह कॉम्बिनेशन इम्यूनिटी को मजबूत करता है और बार-बार होने वाली सर्दी-खांसी को कम करने में असर दिखाता है.नंबर 4- गर्म पानी के साथ आंवला पाउडर
खाली पेट या खाने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच आंवला पाउडर मिलाकर पीने से पाचन तंत्र बेहतर होता है. यह कब्ज की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है. जिन लोगों को पेट भारी लगता है या खाना ठीक से नहीं पचता, उनके लिए यह काफी फायदेमंद उपाय है.नंबर 5- काले तिल के साथ आंवला पाउडर
इन सब से अलग आप काले तिल के साथ आंवला पाउडर का सेवन कर सकते हैं. एक चम्मच आंवला पाउडर और एक चम्मच काले तिल को मिलाकर खाने से समय से पहले सफेद हो रहे बालों को कम किया जा सकता है. डॉक्टर वैशाली बताती हैं, यह बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और उन्हें मजबूत बनाता है. इसके अलावा सर्दियों में तिल और आंवला दोनों ही शरीर को गर्मी और पोषण देने का काम भी करते हैं.
इस तरह अगर आंवला पाउडर को सही चीजों के साथ लिया जाए, तो इसके फायदे और अधिक हो जाते हैं. हालांकि, एक साथ बहुत अधिक मात्रा में आंवला का सेवन करने से बचें. इसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
