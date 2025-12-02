विज्ञापन

सर्दियों में कब्ज को जल्दी ठीक करने के लिए क्या खाएं? डाइटिशियन ने बताया बस 3 चीजें खाने से रोज साफ होगा पेट

What foods relieve constipation fast: डाइटिशियन ने 3 ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जिनकी मदद से आप रोजाना पेट साफ रख सकते हैं. उन्होंने बताया कि सर्दी में बस तीन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से कब्ज की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सर्दियों में क्या खाने से कब्ज नहीं होता है?

Constipation In Winter: सर्दियों में कब्ज की समस्या बहुत आम हो जाती है. ठंड के मौसम में हमारा पानी पीना कम हो जाता है, शरीर की गतिविधि भी धीमी पड़ जाती है और पाचन तंत्र उतना सक्रिय नहीं रहता. ऐसे में पेट भारी लगना, गैस, सूजन और मल त्याग में दिक्कत होना सामान्य है. हालांकि, एक राहत की बात यह है कि आप कुछ खास चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर कब्ज की समस्या से राहत भी पा सकते हैं. डाइटिशियन श्वेता शाह पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में 3 ऐसी ही चीजों के बारे में बताया है, जिनकी मदद से आप रोजाना पेट साफ रख सकते हैं. उन्होंने बताया कि सर्दी में बस तीन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से कब्ज की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है. आइए जानते हैं इनके बारे में- 

नंबर 1- हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, मेथी, सरसों)

सर्दियों की हरी सब्जियां फाइबर, मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती हैं. फाइबर पेट की सफाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह मल को नरम बनाता है और उसे आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है. पत्तेदार सब्जियां शरीर में हल्की-सी नमी भी बढ़ाती हैं जिससे पाचन बेहतर होता है. आप इन्हें सब्जी, सूप या दाल में मिलाकर खा सकते हैं.

नंबर 2- घी

घी को प्राकृतिक लुब्रिकेंट कहा जाता है, यानी यह आंतों को अंदर से चिकनाई देता है. ठंड के मौसम में शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिससे मल सूख जाता है और कब्ज की समस्या बढ़ती है. ऐसे में आप घी का सेवन कर सकते हैं. रोजाना 1–2 चम्मच घी खाने से मल नर्म होता है और पेट साफ होने में आसानी होती है. आप घी को रोटी, चावल, खिचड़ी या दाल में मिलाकर खा सकते हैं. 

नंबर 3- तिल

इन सब से अलग डाइटिशियन तिल खाने की सलाह देती हैं. तिल सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है. इसमें हेल्दी फैट, कैल्शियम और फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं, जो आंतों को मॉइस्चर देते हैं और कब्ज से राहत दिलाते हैं. तिल शरीर के अंदरूनी सूखापन को कम करते हैं, जिससे मल त्याग आसान हो जाता है. आप तिल को सलाद पर छिड़ककर, तिल के लड्डू बनाकर, चटनी में मिलाकर या रात को गरम दूध में मिलाकर ले सकते हैं.

इन बातों का भी रखें ध्यान 
  • इन चीजों के सेवन के साथ दिनभर गुनगुना पानी पीते रहें.
  • हल्की फुल बॉडी मूवमेंट या वॉक जरूर करें.
  • साथ ही जितना हो सके, खाने में फाइबर वाली चीजों को शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

